Pep lên tiếng về tương lai

Pep Guardiola khẳng định ông muốn tiếp tục dẫn dắt Manchester City ở mùa giải tới, đồng thời phủ nhận mọi cuộc thảo luận về tương lai với ban lãnh đạo.

Pep Guardiola bác bỏ những đồn đoán cho rằng sẵn sàng khép lại quãng thời gian gần một thập kỷ gắn bó với Manchester City vào mùa hè năm sau. Chiến lược gia 54 tuổi, người còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại, khẳng định bản thân vẫn tràn đầy động lực để tiếp tục công việc.

“Tôi hạnh phúc ở đây và muốn ở lại”, Guardiola nói. “Khi nào tôi cảm thấy mọi thứ đã xong, khi không thể khai thác thêm từ các cầu thủ hoặc không còn hình dung được cách để đội bóng tốt hơn, lúc đó tôi sẽ dừng lại. Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn cảm giác ấy”.

Guardiola nhấn mạnh động lực của ông không đến từ danh hiệu. “Tôi tất nhiên muốn vô địch Premier League và Champions League, nhưng đó không phải lý do khiến tôi thức dậy mỗi sáng. Điều khiến tôi hào hứng là quá trình, là hành trình để làm tốt hơn. Tôi thấy vẫn còn dư địa cải thiện, và đó là điều tôi thích”, Pep nói.

Theo Guardiola, những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây càng củng cố mong muốn tiếp tục gắn bó. “Có những điều trong tháng vừa qua tốt hơn rất nhiều. Điều đó khiến tôi hạnh phúc”, ông chia sẻ.

Trước đó, dư luận từng đặt dấu hỏi về tương lai của Guardiola, trong bối cảnh một số cái tên được nhắc đến như phương án kế nhiệm tiềm năng. Enzo Maresca, HLV trưởng Chelsea hiện tại, từng là trợ lý của Guardiola trong mùa giải Man City giành cú ăn ba. Xabi Alonso cũng được cho là nhận được sự quan tâm từ ban lãnh đạo đội bóng, trong khi Vincent Kompany đang gây ấn tượng trong vai trò HLV trưởng Bayern Munich.

Guardiola thừa nhận ở lần gia hạn hợp đồng gần nhất, ông từng có lúc cân nhắc việc rời Man City sau chuỗi kết quả không tốt. Tuy nhiên, cảm xúc hiện tại của ông là tích cực. “Cảm giác của tôi lúc này là tôi vẫn muốn tiếp tục với các cầu thủ, càng lâu càng tốt”, Guardiola nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định không có bất kỳ cuộc trao đổi riêng nào với giám đốc bóng đá Hugo Viana về chuyện tương lai. “Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, uống cà phê cùng nhau mỗi ngày”, Guardiola chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc CLB luôn phải sẵn sàng cho mọi kịch bản, dù hiện tại ông chưa nghĩ đến việc ra đi.