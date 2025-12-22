Pep Guardiola phạt nặng cầu thủ tăng cân

HLV Pep Guardiola tiếp tục cho thấy sự nghiêm khắc trong cách quản lý đội hình Man City ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Guardiola siết chặt cân nặng cầu thủ. Ảnh: Reuters.

Man City vừa có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước West Ham ở vòng 17 Premier League hôm 20/12, khép lại lịch thi đấu trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, Guardiola không cho phép các học trò được phép lơ là.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ các cầu thủ đã được cân trước trận gặp West Ham và đều đáp ứng yêu cầu, song họ sẽ tiếp tục phải trải qua khâu kiểm tra này khi trở lại tập luyện vào tuần tới.

“Ngay khi họ trở lại sau ba ngày nghỉ, tôi muốn biết các cầu thủ đang trong tình trạng như thế nào. Họ có thể ăn uống, nhưng tôi muốn kiểm soát điều đó”, Guardiola chia sẻ. “Hãy tưởng tượng một cầu thủ đang hoàn hảo, nhưng sau kỳ nghỉ lại tăng thêm ba kg. Khi đó, cậu ta sẽ ở lại Manchester và không được theo đội tới Nottingham Forest”.

Thời điểm mới đến Man City vào năm 2016, Guardiola từng loại một số cầu thủ khỏi các buổi tập đội một cho đến khi họ đạt được mức cân nặng theo yêu cầu. Cựu hậu vệ Gaël Clichy từng tiết lộ rằng Guardiola yêu cầu các cầu thủ hạn chế pizza, nước ép đóng hộp và những loại thực phẩm dễ gây tăng cân.

Hiện tại, Man City đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

