Pep Guardiola nhận bài học đắt giá

Fabian Hurzeler biến Amex thành đêm rực rỡ, khi bốn sự thay người ở hiệp hai giúp Brighton ngược dòng, buộc Pep Guardiola nếm thất bại thứ hai liên tiếp tại Premier League.

Pep Guardiola lại thua.

Manchester City hành quân tới miền Nam nước Anh ở vòng 3 Premier League tối 31/8 với hy vọng đơn giản: chấm dứt cơn khát chiến thắng và lấy lại quỹ đạo quen thuộc. Rodri trở lại đội hình xuất phát sau gần một năm, Guardiola vì thế có lý do để tin rằng cấu trúc vốn từng bất khả xâm phạm sẽ được phục dựng.

Nhưng bóng đá không phải những công thức bất biến. Ở Amex, người ta chứng kiến một kịch bản trái ngược: Brighton thua trước, nhưng Hurzeler xoay chuyển mọi thứ bằng quyết định táo bạo từ băng ghế huấn luyện.

Khi Milner trở lại làm người hùng

Trong một thời đại mà mọi sự so sánh đều xoay quanh tuổi tác, James Milner lại phá vỡ mọi định kiến. 39 tuổi, bốn năm không ghi bàn ở Premier League, nhưng khi Brighton có quả phạt đền ngay sau khi anh vào sân, không ai khác ngoài Milner bước lên chấm 11 m. Cú sút lạnh lùng vào góc phải đánh bại James Trafford, khởi đầu cho màn ngược dòng.

Bàn thắng ấy không chỉ có giá trị trên bảng tỷ số. Nó còn là biểu tượng cho sự tiếp nối của một thế hệ cầu thủ mà sự chuyên nghiệp, kỷ luật và ý chí vượt lên giới hạn tuổi tác vẫn khiến cả đồng đội lẫn đối thủ phải nể phục. Milner giờ đây không chỉ là lão tướng chạy không biết mệt, mà còn là người cầm trịch cả về tinh thần.

Man City của Pep đã thua hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này.

HLV Fabian Hurzeler không sở hữu bảng thành tích đồ sộ như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Nhưng ở tuổi 32, ông đã cho thấy sự liều lĩnh và quyết đoán của một thế hệ HLV trẻ không ngại thử nghiệm. Việc tung liền bốn cầu thủ dự bị khi Brighton bị dẫn bàn là một canh bạc. Nhưng chính canh bạc đó mở ra hướng đi khác cho trận đấu.

Hình ảnh toàn bộ cầu thủ Brighton tranh thủ ra biên nhận chỉ đạo trong lúc Abdukodir Khusanov cần chăm sóc y tế phác họa rõ nét nhất triết lý của Hurzeler: từng chi tiết đều đáng giá, từng khoảnh khắc đều có thể thay đổi cục diện. Đó là sự khác biệt giữa một HLV biết cách phản ứng và một HLV chỉ hy vọng vào vận may.

Tottenham tuần trước chỉ ra điểm yếu của Man City: hai cánh dễ tổn thương khi đối thủ pressing quyết liệt và khai thác tốc độ. Brighton tiếp tục đi vào đúng con đường ấy. Kaoru Mitoma, bằng những pha đi bóng giàu tính nghệ sĩ, và Yankuba Minteh, cầu thủ xuất sắc nhất trận, liên tục khiến hàng thủ Man City chao đảo.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 89. Mitoma khéo léo mở ra khoảng trống, Brajan Gruda – chàng trai mới 21 tuổi, vừa vào sân - đón bóng, vượt qua Rayan Aït-Nouri rồi lạnh lùng kết liễu Trafford. Một nửa tuổi của Milner, nhưng Gruda sắm vai người hùng cùng đàn anh để mang về chiến thắng lịch sử.

Nỗi lo mang tên Guardiola

Guardiola có thể an ủi bản thân bằng việc Rodri chơi ổn định trong lần trở lại. Nhưng ông cũng buộc phải thừa nhận: những lỗ hổng của Man City không chỉ nằm ở việc thiếu vắng một tiền vệ trụ. Tổ chức phòng ngự mong manh, khả năng chống pressing kém và sự thiếu sáng tạo ở những thời khắc quan trọng - tất cả gộp lại thành vấn đề hệ thống.

Có Rodri, Man City cũng chưa khởi sắc hơn.

Hai thất bại liên tiếp ở Premier League không chỉ làm xói mòn điểm số, mà còn gặm nhấm sự tự tin vốn là nền tảng của đội bóng này. “The Cityzens” từng được biết đến như cỗ máy vô cảm với những đối thủ tầm trung, nhưng giờ họ lại thất thế trước Tottenham và Brighton. Đó là tín hiệu nguy hiểm cho tham vọng vô địch.

Với Brighton, ba điểm này không chỉ là thống kê. Nó là tuyên ngôn rằng họ sẵn sàng trở thành kẻ thách thức mọi “ông lớn”, rằng Amex không phải nơi dễ dàng để mang điểm đi. Hurzeler cho thấy đội bóng của ông không chỉ sống bằng sự hưng phấn, mà còn bằng chiến thuật, bằng tính tổ chức và cả khát vọng khẳng định mình.

Từ Milner - người của quá khứ, đến Gruda - người của tương lai, Brighton đã viết nên một câu chuyện trọn vẹn. Một câu chuyện mà bản thân Guardiola cũng phải thừa nhận: đôi khi, bóng đá không chỉ là những triết lý phức tạp, mà đơn giản là sự tận dụng tốt nhất từng khoảnh khắc, từng con người.

Chiến thắng 2-1 trước Man City sẽ còn vang vọng lâu tại Brighton. Nó không chỉ là trận đấu của ba điểm, mà là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự sáng tạo chiến thuật. Hurzeler, bằng sự quyết đoán và liều lĩnh, đã biến những quân bài tưởng chừng khiêm tốn thành vũ khí hạ gục gã khổng lồ.

Còn với Guardiola, thất bại này là lời cảnh báo: Premier League mùa này sẽ không khoan nhượng. Và nếu Man City không sớm tìm được câu trả lời, những cú ngã tiếp theo có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.