Hết rồi, Mourinho

Chỉ sau hai vòng đấu tại Süper Lig, những kết quả tại vòng play-off Champions League mùa 2025/26, Jose Mourinho đã phải rời chiếc ghế nóng ở Fenerbahce.

Mourinho tiếp tục mất việc.

Một quyết định gây sốc, nhưng nhìn kỹ hơn, đó là hệ quả tất yếu của một chuỗi mâu thuẫn tích tụ từ mùa giải trước đến nay.

Fenerbahce đưa Mourinho về với tất cả sự hào nhoáng: lễ ra mắt hoành tráng tại sân Sukru Saracoglu, sự kỳ vọng của hàng triệu CĐV, và khát vọng lật đổ sự thống trị của Galatasaray. Nhưng khi tiếng ồn ào truyền thông dần lắng xuống, sự thật lại phũ phàng: Mourinho không mang về những gì mà Fener cần - danh hiệu.

Một mùa hè ngập kỳ vọng, một mùa thu vỡ mộng

Mùa trước, Galatasaray vô địch quốc nội lần thứ ba liên tiếp, bỏ xa Fenerbahçe 9 điểm và còn bổ sung thêm Cúp Quốc gia. Trong khi Mourinho liên tục chiếm sóng báo chí bằng những màn thị uy trên đường pitch - từ thẻ phạt trận ra mắt, cú “vặn mũi” HLV Okan Buruk, cho tới yêu cầu mời trọng tài ngoại cho derby liên lục địa - thì đối thủ truyền kiếp lại chứng minh sức mạnh bằng kết quả.

Thất bại trước Benfica ở vòng play-off Champions League rạng sáng 28/8 chính là “giọt nước tràn ly”. Fenerbahce không chỉ mất vé dự sân khấu lớn nhất châu Âu, mà còn mất đi niềm tin rằng Mourinho có thể xoay chuyển cục diện sau 11 năm trắng tay tại giải quốc nội. Và khi họ tiếp tục đánh rơi điểm trước Göztepe ở trận mở màn mùa giải mới, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Mourinho không thể giúp Fenerbahçe vượt Galatasaray.

Nguyên nhân chính thức được đưa ra là yếu tố chuyên môn. Nhưng đằng sau đó, ai cũng hiểu sự ra đi này còn đậm màu chính trị.

Mourinho công khai chỉ trích ban lãnh đạo trong kỳ chuyển nhượng, từ chính sách mua sắm cho đến chất lượng đội hình. Ông thậm chí có những phát biểu gây tranh cãi như việc “không biết” Phó Chủ tịch Hamdi Akin - người từng đứng ra bảo vệ ông trước làn sóng chỉ trích vì cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Ở một CLB như Fenerbahce, nơi chính trị và bóng đá luôn đan xen, những phát ngôn ấy chẳng khác nào tự cắt đường lui. Khi thành tích đi xuống, cái tôi ngạo nghễ của Mourinho càng trở thành cái cớ để hội đồng quản trị hành động.

Mourinho - huyền thoại đang xa rời hào quang

Không thể phủ nhận: Mourinho là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Ông đưa Porto lên đỉnh châu Âu, mang về chức vô địch Premier League đầu tiên sau nửa thế kỷ cho Chelsea, viết lại lịch sử cùng Inter Milan, Real Madrid và gặt hái thành công ở Manchester United. Ông là một trong năm HLV hiếm hoi từng vô địch Champions League cùng hai CLB khác nhau.

Mourinho đã không vô địch giải quốc nội nào trong suốt 10 năm qua.

Nhưng sự thật cũng phũ phàng: Mourinho không vô địch giải quốc nội nào trong suốt 10 năm qua. Trong khi các đồng nghiệp như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti hay Jurgen Klopp liên tục thích nghi với thời đại mới, thì Mourinho vẫn gắn mình với thứ bóng đá dựa nhiều vào kỷ luật và tâm lý chiến - những vũ khí từng khiến ông trở thành “Người đặc biệt”, nhưng giờ lại dễ bị coi là lỗi thời.

Mourinho vẫn là cái tên đầy sức hút. Ông xuất hiện ở đâu, nơi đó có tranh luận, có kịch tính và có sự chú ý của công chúng. Nhưng câu hỏi lớn là: ở tuổi 62, liệu còn CLB lớn nào sẵn sàng đặt niềm tin vào một HLV đã quá lâu không nếm trải vinh quang quốc nội? Hay Mourinho sẽ trở thành một “người kể chuyện” nhiều hơn là một kẻ chinh phục?

Việc rời Fenerbahce chỉ sau hai trận đấu là cú sốc, nhưng nó phản chiếu thực tế: Mourinho không còn là ngoại lệ bất khả xâm phạm. Dù mang trong mình hào quang của quá khứ, ông vẫn bị chi phối bởi những chuẩn mực khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: kết quả và sự hòa hợp nội bộ.

Có lẽ, “Người đặc biệt” vẫn còn một chương cuối để viết, nhưng chương đó sẽ được định nghĩa không chỉ bằng chiến thắng, mà còn bởi cách ông đối diện với sự thật rằng ánh hào quang năm nào đang dần phai nhạt.