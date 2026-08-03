Pedro Porro giúp Tottenham chốt thương vụ 99 triệu euro

Pedro Porro góp phần thuyết phục Tottenham chi 85 triệu bảng để đưa người đồng đội cũ Mateus Fernandes về Bắc London.

Pedro Porro trực tiếp giới thiệu Mateus Fernandes với HLV Roberto De Zerbi.

Mateus Fernandes tiết lộ Porro là một trong những người thúc đẩy thương vụ anh gia nhập Tottenham. Hai cầu thủ từng sát cánh tại Sporting Lisbon và vẫn giữ quan hệ thân thiết sau khi hậu vệ người Tây Ban Nha chuyển sang Premier League.

“Pedro gọi cho tôi nhưng lúc đó tôi đang ngủ. Sau đó, anh ấy nhắn rằng Tottenham muốn có tôi và chính anh ấy đã đề nghị HLV đưa tôi về”, Fernandes kể.

Porro hiểu rõ năng lực của Fernandes nên trực tiếp giới thiệu tiền vệ người Bồ Đào Nha với HLV Roberto De Zerbi. Sau khi thương vụ hoàn tất, anh tiếp tục giúp đồng đội cũ làm quen với phòng thay đồ và môi trường mới.

Fernandes cũng nhận được sự quan tâm từ Manchester United, trong khi người đại diện Jorge Mendes từng giới thiệu anh với Real Madrid. Tuy nhiên, sự quyết liệt của Tottenham tạo ra khác biệt.

De Zerbi nhiều lần gọi điện cho Fernandes và trao đổi trực tiếp với gia đình cầu thủ. Nhà cầm quân người Italy cam kết sẽ giúp anh thích nghi tại Anh, qua đó thuyết phục tiền vệ 22 tuổi lựa chọn Tottenham.

Tottenham chi 85 triệu bảng, tương đương khoảng 99 triệu euro, để sở hữu Fernandes. Đây là một trong những thương vụ lớn nhất của đội bóng Bắc London trong kỳ chuyển nhượng hè.

Fernandes sớm ghi bàn trong trận ra mắt gặp MK Dons nhưng chưa được sử dụng nhiều vì gặp vấn đề nhẹ về thể lực. Tottenham kỳ vọng anh cùng Sandro Tonali sẽ nâng chất lượng tuyến giữa trong mùa giải mới.

Với Porro, hậu vệ vừa vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định ảnh hưởng tại Tottenham, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ.