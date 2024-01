'Past Lives' vượt mặt 'Oppenheimer', giành giải phim xuất sắc

Dự án đầu tay "Past Lives" của Celine Song được Hiệp hội phê bình phim Quốc gia Mỹ vinh danh là phim điện ảnh xuất sắc.

Ngày 6/1 (theo giờ Mỹ), tờ Deadline đưa tin Hiệp hội phê bình phim Quốc gia đã triệu tập tại New York và Los Angeles để bình chọn những bộ phim và màn trình diễn hay nhất trong năm qua. Vượt qua Oppenheimer và The Zone of Interest, phim Past Lives của đạo diễn Celine Song được vinh danh là phim điện ảnh xuất sắc.

Phim theo chân đôi bạn học cùng lớp cấp 2 Na Young (Greta Lee) và Hae Sung (Teo Yoo). Họ nảy sinh tình cảm nhưng cô bạn gái sau đó phải theo gia đình định cư ở Canada. 12 năm sau, Hae Sung tìm thấy Na Young qua mạng xã hội. Cả hai trò chuyện online ngày đêm dù khác biệt múi giờ. Thế rồi, cả hai lại mất thêm 12 năm nữa mới có thể gặp nhau, khi mỗi người đã có cho mình một hạnh phúc riêng.

Dự án điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Celine Song mang đến câu chuyện đẹp như thơ, ẩn chứa nhiều hy vọng, ước mơ và cả những tâm tư thầm kín. Phim ghi điểm trong mắt giới phê bình nhờ những thước phim thơ mộng, trữ tình, đẹp đến nao lòng. Ngoài ra, màn trình diễn của bộ đôi diễn viên chính cũng nhận được không ít lời tán dương.

Past Lives ra mắt khán giả Việt hồi cuối tháng 9/2023. Ảnh: A24.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Past Lives nhận về điểm số ấn tượng 96% từ các chuyên gia. Cây bút Kevin Maher của tờ Times (UK) còn cho rằng “sẽ là một tội ác nếu nữ chính Greta Lee trượt giải Oscar”. Ngoài ra, Past lives cũng là phim không nói tiếng Anh nhận được nhiều đề cử Quả cầu Vàng nhất năm nay (5 đề cử).

Ngoài Past Lives, Hiệp hội phê bình phim Quốc gia gọi tên Jonathan Glazer tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc với The Zone of Interest. Tài tử Andrew Scott được vinh danh tại hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhờ màn trình diễn trong All of Us Strangers. Trong khi đó, nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Sandra Hüller nhờ màn trình diễn trong Anatomy of a Fall và The Zone of Interest.