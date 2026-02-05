Panama phản pháo Trung Quốc sau tranh cãi cảng kênh đào

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino bác bỏ đe dọa từ Bắc Kinh, khẳng định đất nước thượng tôn pháp luật sau khi tòa án tuyên hủy nhượng quyền cảng của doanh nghiệp Hong Kong.

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội hôm 4/2, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cho biết ông “kiên quyết” phản đối các đe dọa của chính phủ Trung Quốc, sau khi Tòa án Tối cao Panama tuyên vô hiệu hợp đồng cho phép CK Hutchison (Hong Kong, Trung Quốc) khai thác hai cảng trên tuyến hàng hải chiến lược này, theo Al Jazeera.

Nhà lãnh đạo Panama nhấn mạnh, đất nước ông là một quốc gia thượng tôn pháp luật, “tôn trọng các phán quyết của cơ quan tư pháp - vốn độc lập với chính phủ trung ương”.

Ông Mulino cũng cho biết Bộ Ngoại giao Panama sẽ sớm ra tuyên bố chính thức về vấn đề này và “đưa ra các quyết định phù hợp”.

Việc CK Hutchison mất quyền khai thác cảng tại kênh đào Panama cho thấy cuộc cạnh tranh ảnh hưởng và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latin.

Các tàu chở hàng đang neo đậu tại Cảng Balboa do CK Hutchison thuộc Công ty Cảng Panama điều hành, tại Kênh đào Panama. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng leo thang từ năm ngoái, khi Tổng thống Trump đe dọa giành quyền kiểm soát kênh đào Panama, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, đồng thời kêu gọi hủy bỏ các hợp đồng của CK Hutchison.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Panama phán quyết nhượng quyền của CK Hutchison là “vi hiến”. Quyết định này bị Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc (HKMAO) chỉ trích là “vô lý” và “đáng xấu hổ”, đồng thời cảnh báo Panama sẽ phải trả “cái giá nặng nề cả về chính trị lẫn kinh tế”.

“Giới chức Panama cần nhận thức rõ tình hình và điều chỉnh lại hướng đi của mình”, HKMAO được dẫn lời.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng tuyên bố Bắc Kinh sẽ “kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng” của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Mỹ mang “tư duy Chiến tranh Lạnh và thiên kiến ý thức hệ”.

“Thế giới đều thấy rõ ai mới là bên tìm cách cưỡng chiếm kênh đào Panama và bào mòn luật pháp quốc tế dưới danh nghĩa thượng tôn pháp luật”, ông Lâm nói thêm.

Kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Từ năm 1997, CK Hutchison thông qua công ty con Panama Ports Company đã quản lý cảng Cristobal ở phía Đại Tây Dương và cảng Balboa ở phía Thái Bình Dương. Quyền nhượng khai thác hai cảng này được gia hạn thêm 25 năm vào năm 2021.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump năm ngoái đe dọa tiếp quản kênh đào, Tổng Kiểm toán Panama đã rà soát hợp đồng của CK Hutchison và khuyến nghị hủy bỏ.

Tòa án Tối cao sau đó ủng hộ quan điểm của Tổng Kiểm toán, cho rằng các điều khoản nhượng quyền đi ngược lại lợi ích quốc gia của Panama.

Sau phán quyết, chính phủ Panama đã chỉ định tập đoàn vận tải biển Maersk (Đan Mạch) tạm thời tiếp quản việc quản lý các bến cảng, trong khi chờ trao nhượng quyền mới.