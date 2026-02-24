Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tông thẳng xe máy ở làn ngược chiều, một người thiệt mạng

  • Thứ ba, 24/2/2026 14:13 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong lúc ôm cua, ôtô mang BKS 26H-040.29 bị mất kiểm soát, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 24/2, trên tuyến Quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận bản Liên Phương, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, ôtô mang biển kiểm soát 26H-040.29 chạy theo hướng Sơn La - Sông Mã. Khi đến đoạn cua, tài xế ôtô mất kiểm soát tay lái, lấn sang phần đường ngược chiều và tông trực diện xe máy đang đi theo hướng đối diện.

Cú tông mạnh khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Xe may anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai các bước điều tra.

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm ôtô, cả hai phương tiện đều biến dạng sau cú tông mạnh.

Cũng trong sáng nay, tại Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giữa ôtô con và hai xe máy điện, khiến hai học sinh tử vong thương tâm.

Cụ thể, khoảng gần 7h cùng ngày, chiếc ôtô mang biển số 17A-314.78 do ông Phạm Hồng M. (sinh năm 1962, trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy theo hướng từ xã Thái Thụy đến xã Thụy Anh thì va chạm với hai xe máy điện đang đi theo hướng ngược lại.

Trong đó, một xe máy điện không biển màu đen do nam sinh Bùi Đức H. (sinh năm 2008, trú tại xã Thụy Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) chở em Bùi Thị Th. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh).

Chiếc xe còn lại mang biển kiểm soát 17MĐ6 - 15262 do nữ sinh Nguyễn Thị Hà L. (sinh năm 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) cầm lái. Cả ba học sinh đang trên đường đến trường.

Vụ tai nạn khiến em H. và Th. tử vong tại hiện trường, nữ sinh L. may mắn không bị thương tích nghiêm trọng.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

