Ôtô tông liên hoàn nhiều phương tiện trên phố Hà Nội

  • Thứ tư, 24/9/2025 21:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

4 người bị thương và nhiều xe hư hỏng sau khi một chiếc ôtô tông vào hàng loạt phương tiện trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) chiều 24/9.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 16h trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Ôtô biển số 30G-524.XX đang chạy trên tuyến đường này thì tông mạnh vào ôtô biển kiểm soát 30E-858.XX đi cùng chiều, sau đó tiếp tục lao vào ít nhất ba xe máy ở phía trước.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn. Ảnh: Ngọc Lâm.

Cú va chạm liên hoàn khiến 4 người - gồm hai phụ nữ và hai nam giới - bị thương. Họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Cả 5 chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn (2 ôtô, 3 xe máy) đều bị hư hỏng; nhiều mảnh vỡ văng ra đường gây ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt để phân luồng, bảo đảm giao thông và khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn ở phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Cụ thể, chiều 23/7, chiếc xe bán tải Ford Ranger BKS 30F-498.43 sau va chạm đã lao lên vỉa hè, cuốn nhiều xe máy vào gầm và chỉ dừng lại khi đâm thẳng tới trước tiệm bi-a.

Gần 10 xe máy bị hất văng, nằm ngổn ngang, một số xe hư hỏng nặng, vỡ yếm, cong khung, thậm chí bị kéo lê một đoạn.

Viên Minh/VTC News

