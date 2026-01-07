Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Va với ôtô tải, hai người đàn ông đi xe máy tử vong

  • Thứ tư, 7/1/2026 15:46 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Ôtô tải đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hậu quả hai người đàn ông đi trên xe máy tử vong.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Tai nan Dak Lak anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h25 ngày 6/1, tại Km37+150 Tỉnh lộ 12, đoạn qua buôn Bhung, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, anh P.T.H. (SN 1998, trú xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ôtô tải BKS 79C-019.73 lưu thông theo hướng xã Yang Mao đi xã Krông Bông. Khi đến địa điểm trên, xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 47AH-020.87 do Y.C.B. (SN 2007) điều khiển, chở theo Y.D.B. (SN 2007, cùng trú buôn Bhung, xã Cư Pui) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, Y.D.B. tử vong tại hiện trường, còn Y.C.B. tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế ôtô tải âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Đối với hai nạn nhân đi mô tô, cơ quan chức năng đang chờ kết quả trưng cầu giám định.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

