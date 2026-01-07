Giả vờ giúp người bị nạn rồi móc trộm điện thoại

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông giả vờ giúp nạn nhân tai nạn giao thông rồi móc trộm điện thoại, gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc người đàn ông giả vờ giúp người gặp tai nạn rồi lấy trộm điệ thoại khiến dư luận bức xúc.



Theo nội dung đoạn clip, khi đôi nam nữ đang sang đường thì bất ngờ bị xe máy lao tới tông trúng, khiến nam thanh niên bị hất văng xuống mặt đường và được người dân dìu vào lề. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ - đen dừng xe máy lại hỏi thăm, tỏ ra hỗ trợ nạn nhân.

Người đàn ông giả vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, người này sau đó liên tục sờ soạng túi áo, túi quần của nạn nhân để lục tìm tài sản. Lợi dụng lúc nạn nhân còn hoảng loạn, chưa kịp phản ứng, đối tượng đã trộm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo ông Lê Văn Viện, vụ việc xảy ra vào tối 6/1 trên Quốc lộ 37, đoạn gần Khu công nghiệp Việt Tiến, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh.

"Sau khi phát hiện bị mất điện thoại, nạn nhân qua nhà tôi và cửa hàng nội thất Tuấn Lan nhờ kiểm tra camera thì thấy toàn bộ hành vi của người đàn ông được ghi lại khá rõ, từ khuôn mặt, trang phục cho đến biển số xe máy 98-Y24811. Người này đã lợi dụng sự cố trên để trộm điện thoại của nạn nhân", ông Viện cho biết thêm.

Tài xế lấy trộm điện thoại của người bị nạn rồi lái xe máy rời đi. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng nghìn lượt bình luận, thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi “giả nhân giả nghĩa” của nam tài xế mặc áo đỏ. Nhiều ý kiến cho rằng với hình ảnh camera rõ nét, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể sớm xác minh, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, không ít người kêu gọi cộng đồng chia sẻ đoạn clip nhằm hỗ trợ nạn nhân sớm tìm lại tài sản, đồng thời cảnh báo về những hành vi lợi dụng tai nạn giao thông để trục lợi.