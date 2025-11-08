Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô nát bươm sau tai nạn, tài xế thoát chết thần kỳ

  • Thứ bảy, 8/11/2025 10:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau tai nạn liên hoàn với xe tải và ôtô đầu kéo, chiếc Kia Morning bị vò nát, khoảnh khắc tài xế tự chui ra từ chiếc xe bẹp dúm khiến nhiều người kinh ngạc.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 3 ôtô khiến một xe biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h30 ngày 8/11, tại km 277+400 Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tam Điệp.

Oto nat dau Ninh Binh anh 1

Chiếc xe con bị vò nát sau vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ôtô tải biển số U2-8357 do anh N.V.S. (SN 1991, trú xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, đi theo hướng Thanh Hoá - Hà Nội đang ra tín hiệu rẽ trái.

Cùng lúc này, ôtô hiệu Kia Morning biển số 35C-16416, do anh N.Q.D. (SN 1988, trú xã Yên Mô, Ninh Bình) cầm lái đi cùng chiều bị xe đầu kéo biển số 36C-20009 kéo theo sơmi rơmooc 36RM-025.65 do Nguyễn Văn Quân (SN 1991, trú xã Quảng Đông, Thanh Hoá) điều khiển tông trúng từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến xe ôtô con tiếp tục va chạm với ôtô tải biển số U2-8357 đang chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến cả 3 phương tiện hư hỏng. Tại hiện trường, ôtô con biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Oto nat dau Ninh Binh anh 2

Tài xế chui ra khỏi chiếc xe bẹp dúm, thoát chết thần kỳ.

Đáng chú ý, mặc dù ôtô Kia Morning bị vò nát nhưng tài xế N.Q.D. sống sót thần kỳ, tự thoát ra ngoài an toàn. Đại diện Trạm CSGT Tam Điệp xác nhận, không có người bị thương trong vụ tai nạn.

Đoạn video ghi lại cảnh tài xế bình tĩnh chui ra từ chiếc xe bẹp dúm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bình luận tài xế quá may mắn và cho rằng đây là "phép màu" bởi nhìn hiện trường vụ tai nạn, khó có thể tin được tài xế có thể giữ được mạng sống.

Trạm CSGT Tam Điệp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông chống ùn tắc qua khu vực.

Minh Tuệ/VTC News

