Ôtô mất lái lao vào cửa hàng hoa ở Đà Nẵng

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 16/10, tại khu vực trên, ôtô mang biển kiểm soát 43A-456.xx bất ngờ lao lên vỉa hè tông trụ điện, rồi lao vào sạp bán hoa.
Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn có ha người bị thương, cột điện, biển báo giao thông bị gãy, phương tiện bị hư hỏng nặng.
Sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu.
Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và điều tra nguyên nhân.
