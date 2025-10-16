Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô mất lái lao vào cửa hàng hoa ở Đà Nẵng

  • Thứ năm, 16/10/2025 10:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 16/10, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư khu vực chợ Tam Giác (giáp ranh giữa phường Hải Châu và phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Hiện trường ôtô tông cửa hàng hoa ở Đà Nẵng Ngày 16/10, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư khu vực chợ Tam Giác (giáp ranh giữa phường Hải Châu và phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 16/10, tại khu vực trên, ôtô mang biển kiểm soát 43A-456.xx bất ngờ lao lên vỉa hè tông trụ điện, rồi lao vào sạp bán hoa.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn có ha người bị thương, cột điện, biển báo giao thông bị gãy, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, nữ tài xế cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và điều tra nguyên nhân.

Tiến độ đường ven biển hơn 7.000 tỷ của TP.HCM

Với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, tuyến đường ven biển dài gần 77 km đang được thi công khẩn trương, trong đó một số đoạn đã được mở rộng lên 6-8 làn xe.

31:1880 hôm qua

4 ngày, CSGT TP.HCM phạt nguội gần 400 xe máy leo vỉa hè

Sau 4 ngày cao điểm, CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó gần 400 xe bị phạt nguội qua hình ảnh do leo vỉa hè, 900 xe chạy quá tốc độ.

18 giờ trước

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

23 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/o-to-mat-lai-lao-vao-cua-hang-hoa-2-nguoi-bi-thuong-post1787564.tpo

Nguyễn Thành/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ôtô tông hàng hoa Đà Nẵng Ôtô mất lái Ôtô hàng hoa Ôtô Đà Nẵng Đà Nẵng Ôtô tông nhà dân

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý