Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô leo vỉa hè né kẹt xe, tài xế bị phạt nặng

  Thứ hai, 20/4/2026 16:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn clip ghi lại cảnh ôtô ngang nhiên chạy lên vỉa hè để vượt ùn tắc tại KCN Sóng Thần gây bức xúc dư luận. Vào cuộc xác minh, CSGT TPHCM đã mời tài xế lên làm việc và xử phạt theo quy định.

Clip ôtô leo vỉa hè 'né kẹt xe' ở KCN Sóng Thần Một tài xế điều khiển ôtô chạy lên vỉa hè tại khu vực KCN Sóng Thần 1, TP.HCM.

Ngày 20/4, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ôtô chạy lên vỉa hè tại khu vực KCN Sóng Thần 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h40 ngày 15/4, ông N.C.T. (57 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ôtô lưu thông trên Đại lộ Độc Lập, đoạn từ ngã ba Bệnh viện Quân y 4 đến đường số 10. Khi gặp tình trạng ùn ứ giao thông, thay vì di chuyển theo làn đường, tài xế đã cho xe chạy lên vỉa hè, luồn lách qua hàng cây xanh để đi nhanh hơn.

Hành vi này được camera hành trình ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến bức xúc.

Hình ảnh ôtô ngang nhiên chạy trên vỉa hè né kẹt xe.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Dĩ An xác minh, mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận do đường đông, lại đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tiền trên xe chở tiền chuyên dụng của công ty nên đã điều khiển xe đi lên vỉa hè.

Căn cứ quy định, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 7 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định, không điều khiển phương tiện đi lên vỉa hè (trừ trường hợp cần thiết theo quy định), nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ và giữ gìn trật tự đô thị.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/o-to-leo-via-he-ne-ket-xe-tai-xe-bi-phat-nang-post1837100.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

leo vỉa hè tài xế bị phạt nặng KCN Sóng Thần

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý