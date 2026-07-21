Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao xuống ao, tài xế tử nạn trong xe

  • Thứ ba, 21/7/2026 11:41 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 21/7 tại xã Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), ôtô đang chạy trên đường lao xuống ao làm tài xế mắc kẹt, tử nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đang triển khai trục vớt chiếc ô tô gặp nạn lên bờ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 5h55 ngày 21/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo về việc ô tô BKS 36A-512.XX đang chạy trên đường thì gặp nạn lao xuống ao nước cạnh nhà dân tại thôn Trí Cẩn (xã Thiệu Hóa).

Thời điểm tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng chưa xác định được có người mắc kẹt bên trong phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng xác định chiếc ô tô chìm dưới ao, phần lớn thân xe ngập hoàn toàn trong nước và có nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, phối hợp sử dụng xe cẩu để đưa phương tiện lên bờ, đồng thời triển khai các biện pháp cứu nạn theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Khi chiếc xe được đưa lên mặt đất, lực lượng cứu hộ phá cửa phương tiện để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, người mắc kẹt bên trong không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình cùng các lực lượng chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.Q.K. (sinh năm 1988, trú thôn Đông Hòa, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ôtô con lao xuống sông Nhuệ ở Hà Nội

Rạng sáng 31/1, ôtô con đang di chuyển bất ngờ mất lái lao xuống sông Nhuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội) dẫn đến hư hỏng nặng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

10:22 31/1/2026

Ôtô lao xuống vực sâu 150 m

Ôtô lao xuống vực sâu khoảng 150 m tại khu vực thôn Co Hương thuộc xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn. May mắn 3 nạn nhân được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

17:26 7/7/2026

Tông gãy lan can cầu, xe tải chở cát lao xuống vực vỡ nát

Sáng 1/7, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông gãy lan can cầu Ia Rơ Nhing, lao xuống vực.

12:14 1/7/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/o-to-lao-xuong-ao-nha-dan-o-thanh-hoa-tai-xe-tu-nan-trong-xe-ar1030211.html

Đình Anh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

ôtô lao xuống ao Thanh Hóa tai nạn ôtô tài xế tử vong luật giao thông

    Đọc tiếp

    Chính phủ cải cách bằng những con số biết nói

    Chính phủ cải cách bằng những con số biết nói

    1 giờ trước 10:44 21/7/2026

    0

    Hàng loạt nghị quyết, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được cắt giảm, phản ánh nhịp độ cải cách khẩn trương, mạch lạc ngay từ đầu của nhiệm kỳ Chính phủ mới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý