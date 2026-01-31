Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô con lao xuống sông Nhuệ ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 31/1/2026 10:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 31/1, ôtô con đang di chuyển bất ngờ mất lái lao xuống sông Nhuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội) dẫn đến hư hỏng nặng, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Giao thong anh 1

Hình ảnh chiếc ôtô gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc xe ôtô BKS 30G-667.XX gặp nạn tại khu vực sông Nhuệ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội CC&CNCH khu vực số 31 và Đội CC&CNCH khu vực số 5 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Giao thong anh 2

Ôtô lao xuống sông.

Tại hiện trường, xe ô tô nằm dưới sông Nhuệ và bị hư hỏng nặng, túi khí bung. Lực lượng chức năng sau đó đã lai dắt đưa phương tiện lên bờ.

Bước đầu xác định vụ việc không thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch

Lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt tài xế Nguyễn Văn D. lái xe container chở 25 kiệu gạch chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

19:07 26/1/2026

Xe tải tông chết 3 con bò ở Đắk Lắk

Một xe tải chở vật liệu xây dựng lao vào nhiều phương tiện tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến một tài xế bị thương, tông chết 3 con bò.

13:15 24/1/2026

Tài xế 'liêu xiêu' rời quán nhậu được CSGT dìu vào chốt lập biên bản

Đêm 20/1, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện tài xế xe máy vi phạm ở mức cao, chân đi không vững song vẫn điều khiển phương tiện.

11:19 21/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/ha-noi-o-to-con-lao-xuong-song-nhue-tai-xe-may-man-thoat-nan-post1817329.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Giao thông Hà Nội Ôtô Tai nạn Giao thông Sông Nhuệ Tai nạn giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý