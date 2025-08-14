Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao vào nhà dân lúc đêm khuya, người đàn ông may mắn thoát chết

  • Thứ năm, 14/8/2025 10:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Ôtô con bất ngờ tông vào nhà dân ven đường ở TP Huế, khiến nhiều tài sản, đồ đạc bên trong biến dạng, một người may mắn thoát chết.

Lực lượng chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Oto lao nha dan Hue anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khuya 13/8, chiếc ôtô con màu trắng (chưa rõ biển số) đang chạy trên đường bỗng lao vào nhà dân ven đường Bùi Thị Xuân. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần đầu xe hư hỏng nặng, bung túi khí. Bên trong nhà, bánh ôtô húc nghiêng tủ gỗ, tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc khác bị biến dạng.

Một người trong căn nhà cho biết, thời điểm đó anh đang ngồi ăn bánh mì và may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của tài xế.

Oto lao nha dan Hue anh 2

Nhiều tài sản trong căn nhà của người dân ở đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) hư hại sau khi bị ôtô tông trúng.

Mới đây, tại TP.HCM cũng xảy ra việc ôtô tông vào nhà dân khiến một người chết. Theo đó, khoảng 22h ngày 25/7, anh Lâm Văn C. (45 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) lái ôtô biển số 61A-348.36 chạy trên đường ĐT759 theo hướng từ Đồng Nai đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đến địa phận xã Tân Tiến, ôtô lao thẳng vào nhà dân bên đường khiến hàng rào sắt đổ sập. Chiếc xe bị mắc kẹt giữa trụ mái hiên và hàng rào, tài xế C. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Ôtô lao vào đám đông đứng xem văn nghệ, bé 8 tuổi tử vong

Tối 11/8, tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bé 8 tuổi tử vong và 10 người khác bị thương.

05:19 12/8/2025

CSGT truy tìm chủ xe Mercedes gắn nơ hồng, cố tình che biển số

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ôtô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.

15:38 9/8/2025

Gia đình 7 người thoát chết khi ôtô bốc cháy ở TP.HCM

Gia đình 7 người kịp thoát ra ngoài khi ô tô 16 chỗ bốc cháy dữ dội sau va chạm liên hoàn trên đường Phan Đăng Lưu, TP.HCM trưa 9/8.

15:34 9/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/o-to-lao-vao-nha-dan-luc-dem-khuya-nguoi-dan-ong-may-man-thoat-chet-ar959732.html

Nguyễn Vương/VTC News

Ôtô lao nhà dân Huế Tp. Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Xe lao nhà dân Ôtô lao nhà dân Bùi Thị Xuân Huế

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Thừa Thiên - Huế

    Thừa Thiên - Huế
    • Diện tích: 5.033,2 km²
    • Dân số: 1.143.572
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 234
    • Biển số xe: 75

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý