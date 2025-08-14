Ôtô lao vào nhà dân lúc đêm khuya, người đàn ông may mắn thoát chết

Ôtô con bất ngờ tông vào nhà dân ven đường ở TP Huế, khiến nhiều tài sản, đồ đạc bên trong biến dạng, một người may mắn thoát chết.

Lực lượng chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thuận Hoá, TP Huế).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khuya 13/8, chiếc ôtô con màu trắng (chưa rõ biển số) đang chạy trên đường bỗng lao vào nhà dân ven đường Bùi Thị Xuân. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần đầu xe hư hỏng nặng, bung túi khí. Bên trong nhà, bánh ôtô húc nghiêng tủ gỗ, tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc khác bị biến dạng.

Một người trong căn nhà cho biết, thời điểm đó anh đang ngồi ăn bánh mì và may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của tài xế.

Nhiều tài sản trong căn nhà của người dân ở đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) hư hại sau khi bị ôtô tông trúng.

Mới đây, tại TP.HCM cũng xảy ra việc ôtô tông vào nhà dân khiến một người chết. Theo đó, khoảng 22h ngày 25/7, anh Lâm Văn C. (45 tuổi, ngụ xã Tân Tiến) lái ôtô biển số 61A-348.36 chạy trên đường ĐT759 theo hướng từ Đồng Nai đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đến địa phận xã Tân Tiến, ôtô lao thẳng vào nhà dân bên đường khiến hàng rào sắt đổ sập. Chiếc xe bị mắc kẹt giữa trụ mái hiên và hàng rào, tài xế C. bị thương nặng và tử vong sau đó.