Ôtô bị tông nát bét sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết thần kỳ

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân, tài xế được đưa ra khỏi chiếc xe bị tông nát sau va chạm liên hoàn. May mắn không có thiệt hại về người.

Tài xế tự chui ra khỏi ôtô bẹp rúm sau tai nạn liên hoàn Chiếc ôtô bị xe tải tông biến dạng hoàn toàn nhưng tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Sáng 5/5, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại khu vực chân cầu Thăng Long (phường Phú Thượng, TP Hà Nội). Ôtô con mang biển kiểm soát 88A-531.xx di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng Mai Dịch đi Đông Anh) thì va chạm với nhiều ôtô khác, đi cùng chiều.

Va chạm liên hoàn khiến ôtô con bị tông bẹp rúm, kẹp giữa một xe ben và một xe tải. May mắn, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Anh Đại Dương, nhân chứng có mặt tại hiện trường, kể lại với Tri Thức - Znews: "Xe tôi cũng suýt va chạm với xe ben nhưng may mắn tạt kịp ra giữa đường nên thoát nạn. Xe ben đang phóng với tốc độ cao, chở cát, khi xuống dốc thì phanh không kịp vì ùn tắc nên gây ra va chạm liên hoàn, đến điểm dừng lại thì đâm vào xe con trắng".

Theo anh Dương, trong xe con trắng, ngoài tài xế còn người khác. Các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, không thiệt hại về người. "Lúc chứng kiến tôi thấy tài xế quả thực rất may mắn", anh nói.

Ôtô bị đâm nát mất hình dạng sau vụ việc.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường vụ tai nạn, cùng người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân rời khỏi chiếc ôtô con an toàn.

Anh Dương cũng cho biết nhiều người đi đường tụ tập quanh khu vực hiện trường, không giấu được sự sửng sốt trước cảnh chiếc xe bị biến dạng nặng nề nhưng người may mắn sống sót.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Phú Thượng bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ va chạm liên hoàn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong thời gian dài.

Clip do anh Dương ghi lại sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên: "Tài xế về nhà ăn mừng thôi, đúng là kỳ tích", "Tình huống hy hữu quá, chúc mừng tài xế, còn người còn của".