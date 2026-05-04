Công an triệu tập người đàn ông tát tài xế ở sân trường mầm non

  • Thứ hai, 4/5/2026 21:45 (GMT+7)
Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập người đàn ông có hành vi tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non sau mâu thuẫn đỗ xe chắn lối.

Công an xã Hiệp Hoà làm việc với N.V.G. Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp.

Tối 4/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đã triệu tập, làm việc với N.V.G. (sinh năm 1983, trú tại xã Hiệp Hòa) do có hành vi dùng tay tát vào mặt một tài xế xe tải tại sân Trường mầm non thị trấn Thắng, thuộc địa bàn xã.

Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút dư luận quan tâm.

Theo Công an xã Hiệp Hòa, người bị tấn công là anh T.Đ.Đ. (sinh năm 1997, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh).

Qua xác minh, anh Đ. điều khiển xe tải chở thực phẩm đến Trường mầm non thị trấn Thắng để cung cấp cho bếp ăn của nhà trường. Tuy nhiên, xe của anh G. đỗ chắn lối đi, khiến xe tải không thể di chuyển vào khu vực bếp.

Anh Đ. sau đó đề nghị anh G. di chuyển phương tiện để lấy lối đi, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, anh G. đã dùng tay tát vào má anh Đ.

Công an xã Hiệp Hòa đã triệu tập, làm việc với anh G. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi và đã xin lỗi gia đình anh Đ.

Hiện Công an xã Hiệp Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Người đàn ông bạt tai tài xế khi được nhờ 'đỗ gọn xe'

