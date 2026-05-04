Gia đình Cam Cam thông báo khẩn

Gia đình Cam Cam của vợ chồng Kiên Hoàng đưa ra thông báo khẩn về việc nhân sự nội bộ mạo danh công ty để giao dịch trái quy trình.

Ngày 4/5, fanpage của Gia đình Cam Cam, do vợ chồng Kiên Hoàng và Loan Hoàng sở hữu, đăng tải thông báo khẩn. Nội dung đề cập đến việc gần đây, doanh nghiệp của hai người phát hiện một cá nhân thuộc nhân sự nội bộ thực hiện các giao dịch không đúng quy trình, tự ý sử dụng danh nghĩa công ty để thỏa thuận, ký kết hợp đồng dưới hình thức cá nhân. Sự việc được đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của đơn vị.

Phía Gia đình Cam Cam khẳng định các giao dịch nói trên không nằm trong hệ thống vận hành chính thức và không được ủy quyền. Công ty nhấn mạnh hiện chỉ có ông Hoàng Tuấn Kiên (tức Kiên Hoàng) và bà Hoàng Thanh Loan (tức Loan Hoàng) là đại diện hợp pháp duy nhất của thương hiệu.

Doanh nghiệp cũng nêu rõ không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào khác đứng ra ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch ngoài quy trình.

Bên cạnh đó, thương hiệu Gia đình Cam Cam đã được đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật; mọi hành vi sử dụng trái phép dưới bất kỳ hình thức nào đều không được công nhận.

Gia đình Cam Cam cho biết đã triển khai các biện pháp cần thiết theo quy định nội bộ và pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đồng thời bảo lưu các quyền pháp lý liên quan. Hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và đã được tiếp nhận bởi đội ngũ nhân sự mới.

Gia đình Cam Cam là kênh gia đình được quan tâm trên mạng xã hội, với sự góp mặt của Kiên Hoàng, Loan Hoàng và con gái Cam Cam. Nội dung chủ yếu xoay quanh đời sống gia đình, nuôi dạy con, du lịch và ẩm thực.

Kiên Hoàng và Loan Hoàng cùng sinh năm 1991, từng được biết đến là hot boy, hot girl Hà thành. Cặp đôi kết hôn năm 2015 và bắt đầu xây dựng kênh YouTube Gia đình Cam Cam để chia sẻ cuộc sống thường nhật.

Hiện kênh YouTube của gia đình đạt hơn 1 triệu người đăng ký. Các trang cá nhân của Kiên Hoàng và Loan Hoàng cũng thu hút số lượng lớn người theo dõi. Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, cặp đôi còn tham gia làm mẫu ảnh, hợp tác quảng cáo và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.