Động thái của Hà Môi trước tin hẹn hò với rapper Bâus

TikToker Hà Môi lên tiếng giữa tin đồn hẹn hò rapper Andree Right Hand, đồng thời giải thích việc tài khoản Instagram bất ngờ bị khóa.

TikToker Hà Môi dính tin đồn hẹn hò với Andree Right Hand vào ngày 28/4. Ảnh: Vo Nu Ngan Ha/Facebook.

Ngày 29/4, TikToker Hà Môi lên tiếng giữa lúc mạng xã hội lan truyền tin đồn hẹn hò với rapper Andree Right Hand hay Bâus (tên thật: Bùi Thế Anh).

Cụ thể, khi một người dùng để lại bình luận nhắc đến nghi vấn tình cảm với nam rapper, Hà Môi trả lời: “Đoàn mình di chuyển qua chỗ khác giùm em luôn nhé”. Phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cùng ngày, tài khoản Instagram của Hà Môi bất ngờ không thể truy cập, khiến nhiều người tiếp tục đặt nghi vấn liên quan đến ồn ào đời tư. Tuy nhiên, nữ TikToker sau đó cho biết tài khoản của cô bị hệ thống khóa ngoài ý muốn và không liên quan đến tin đồn đang lan truyền.

Trước đó, Hà Môi trở thành tâm điểm bàn tán sau khi bị đồn hẹn hò với Andree Right Hand. Nghi vấn xuất phát từ việc cư dân mạng phát hiện cả hai đăng tải hình ảnh, story có bối cảnh tương đồng khi cùng xuất hiện tại Phú Quốc vào giữa tháng 4.

Ngoài ra, trong một đoạn video ghi lại khung cảnh biển của nam rapper, một số người cho rằng có giọng nói của Hà Môi xuất hiện ở phía sau. Từ những chi tiết này, từ khóa liên quan đến Hà Môi và Andree Right Hand nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội.

Hiện Andree Right Hand chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn.

Hà Môi, tên thật Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003), quê Đắk Lắk, là một TikToker sở hữu gần 8 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Cô được biết đến với các nội dung nhảy nhót, bắt trend và giải trí.

Ngoài hoạt động sáng tạo nội dung, Hà Môi còn hoạt động trong lĩnh vực KOL và livestream bán hàng. Năm 2025, cô từng gây chú ý khi chia sẻ việc chi khoảng 2 tỷ đồng để tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 22 tại một khách sạn ở TP.HCM.