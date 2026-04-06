Oscar kể lại trải nghiệm cận kề cái chết

Tiền vệ Oscar tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34 sau một biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến anh suýt mất mạng.

Oscar giải nghệ vì vấn đề tim mạch.

Oscar gặp phải một cơn ngất do phản xạ thần kinh phế vị khi đang tập luyện cùng Sao Paulo vào tháng 11/2025. Tình trạng khiến huyết áp và nhịp tim của anh giảm đột ngột, dẫn đến việc tim của tiền vệ người Brazil ngừng đập trong khoảng 2 phút rưỡi.

"Đó là một cú sốc. Tôi chỉ nhớ mình ngất đi, sau đó không còn biết gì nữa", tiền vệ sinh năm 1991 kể lại.

Các nhân viên y tế phải tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) trong hơn hai phút để cứu sống Oscar. Sau khi tỉnh lại, tiền vệ này cho biết anh trải qua một cảm giác đặc biệt, giống như "rời khỏi cơ thể".

"Mọi người thường nói rằng khi cận kề cái chết, bạn sẽ rời khỏi cơ thể mình. Tôi có cảm giác như vậy. Giống như đang ở trong một giấc mơ rất đẹp và tôi thấy con trai mình gọi: 'Bố ơi, quay lại đi'", anh chia sẻ.

Sau sự cố, Oscar quyết định dừng lại để đảm bảo sức khỏe: "Tôi vẫn muốn tiếp tục chơi bóng, tôi tin mình còn đủ khả năng và độ tuổi để thi đấu. Nhưng thật không may, chuyện này xảy ra. Giờ là lúc tôi khép lại hành trình đưa mình đi khắp thế giới".

Trong sự nghiệp, Oscar khoác áo nhiều CLB như Internacional, Chelsea và Shanghai Port. Đặc biệt, quãng thời gian thi đấu tại Trung Quốc giúp anh kiếm được khoảng 175 triệu euro trong 8 năm.

Ở cấp độ đội tuyển, Oscar có 48 lần ra sân cho Brazil. Tổng cộng, anh thi đấu 556 trận chuyên nghiệp, ghi 136 bàn thắng và có 203 pha kiến tạo, những con số ấn tượng với một tiền vệ tấn công.

