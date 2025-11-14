Orange xuất hiện cùng Dương Tử Quỳnh và Ariana Grande

Họp báo quốc tế ra mắt Wicked: Phần 2 (tựa gốc: Wicked: For Good) được tổ chức tại Singapore. Sự kiện có sự tham gia của dàn sao Hollywood như Ariana Grande , Cynthia Erivo, Dương Tử Quỳnh và đạo diễn của phim - Jon M. Chu. Đáng chú ý, đoàn Việt Nam gồm ca sĩ Orange và Thể Thiên cùng dàn KOLs cũng có mặt từ sớm.

Tại sự kiện, Ariana Grande thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong đầm dạ hội lấp lánh do nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli thực hiện. Bộ váy trễ vai màu xanh bạc, được xử lý tinh xảo bằng chất liệu ren và sequins tinh xảo. Trong khi đó, Cynthia Erivo diện một bộ váy đen xuyên thấu, ôm sát cơ thể và làm nổi bật hình thể săn chắc. Cả hai nghệ sĩ xuất hiện thoải mái, vui vẻ giao lưu với khán giả và khách mời trong suốt sự kiện.

Orange và Thể Thiên xuất hiện tại lễ ra mắt với trang phục tone hồng ánh kim đồng điệu. Orange chọn đầm ngắn dáng ôm kết hợp boots cao, trong khi Thể Thiên diện áo khoác họa tiết cùng tone phối quần rộng, tạo tổng thể trẻ trung và nổi bật.

Đoàn Việt Nam đã có cơ hội giao lưu với dàn sao Hollywood. Ca sĩ Orange và Thể Thiên khoe dạy Ariana Grande và Cynthia Erivo nói tiếng Việt. Orange sau đó tỏ ra hạnh phúc khi được ngôi sao nhạc Pop ký tên lên tay. Cùng ngày, Orange tiếp tục tham gia sự kiện Handprint cùng các đại diện quốc tế và dàn sao Wicked: Phần 2.

Phần mới của Wicked tiếp tục câu chuyện còn dang dở khi Elphaba (Cynthia Erivo) và Glinda (Ariana Grande) phải tách nhau sau những biến cố xảy ra ở xứ Oz. Elphaba bị hiểu lầm và buộc phải rời thành phố để sống lẩn trốn. Ngược lại, Glinda được tôn vinh là “Phù thủy Tốt”, trở thành gương mặt đại diện cho sự lương thiện tại Thành phố Ngọc Lục Bảo. Mọi thứ thay đổi khi Dorothy - cô gái loài người bị cuốn tới Oz - xuất hiện, khiến số phận của cả hai phù thủy và toàn vương quốc tiếp tục rẽ sang hướng mới.

Phần 2 của Wicked vẫn do đạo diễn Jon M. Chu thực hiện, cùng hai biên kịch Winnie Holzman và Dana Fox - những người đã tham gia phát triển nội dung từ phần trước. Dàn diễn viên có Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Dương Tử Quỳnh và nhiều tên tuổi khác. Trước đó, Wicked phần đầu đạt hơn 750 triệu USD doanh thu toàn cầu và nhận 10 đề cử Oscar.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.