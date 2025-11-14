Hồ Ngọc Hà cầu cứu

Hồ Ngọc Hà là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh của cô bị giả mạo. Nhiều người đã mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, dẫn đến tiền mất tật mang.

Sau nhiều nghệ sĩ, đến lượt Hồ Ngọc Hà lên tiếng việc bị lợi dụng hình ảnh. Kèm theo bài viết là ảnh chụp màn hình các video, fanpage sử dụng hình ảnh của ca sĩ này quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh… Nữ ca sĩ cho biết đã có khán giả vì tưởng nhầm sản phẩm đó do Hồ Ngọc Hà quảng cáo mà mua về để rồi nhận kết cục tiền mất tật mang.

Hồ Ngọc Hà lên tiếng việc bị giả mạo. Ảnh: FBNV.

“Thật đáng tiếc khi công nghệ ngày càng hiện đại, cũng là lúc sự thật, giả càng bị xáo trộn. Tôi vốn dĩ là người ít lên tiếng với những trang page câu like bởi tin tức gây shock, tị nạnh nhau hay nhiều thứ khiến khán giả hoang mang. Vì tôi vẫn nghĩ ‘mình không làm thế, chắc khán giả sẽ hiểu thôi’", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Cô tiếp tục: “Và có lẽ vì thế, nó đã trở thành sự hiển nhiên. Họ thích nói gì thì nói, đăng gì thì đăng và sử dụng thế nào cũng được. Nhưng đã đến lúc phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả không bị lừa gạt đến đau lòng: Tiền mất, tật mang. Khán giả gửi mình rất nhiều tin nhắn bức xúc, giận dữ bởi họ không biết rằng một trong những sản phẩm Hà đăng dưới đây đều sử dụng hình ảnh cắt ghép, công nghệ AI và hoàn toàn không được Hà lẫn công ty đồng ý, cho phép sử dụng hình ảnh hay giọng nói”.

Theo Hồ Ngọc Hà, sự việc kể trên ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, công việc của cô. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn các nghệ sĩ đang gặp cảnh tương tự sẽ được hỗ trợ giải quyết vấn đề.

“Vì thế, tiếng kêu cứu này xuất phát từ một trong những nghệ sĩ đang đối mặt với tình trạng bị lợi dụng hình ảnh, quảng cáo trái phép những sản phẩm không biết từ đâu ra. Rất mong các nghệ sĩ, những ai đã và đang bị tình trạng chung được các ban nghành, luật an ninh mạng hỗ trợ, giải quyết để tránh bị ảnh hưởng”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Vừa qua, hàng loạt sao Việt lên tiếng cảnh báo vì bị cắt ghép hình ảnh, giọng nói để quảng cáo những sản phẩm họ không hề hay biết.

Mới đây, Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Không lâu trước, Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Hình ảnh của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép.Sau đó, quản lý của Đức Phúc phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ.

BTV Hoài Anh, Hòa Minzy, Ngô Thanh Vân... mới đây cũng đều có bài đăng cảnh báo trên trang cá nhân. Về giải pháp trước mắt, họ đều nhắc nhở khán giả hãy kiểm tra kỹ mọi thông tin quảng cáo trên trang cá nhân chính thức của nghệ sĩ để tránh bị lừa.