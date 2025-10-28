Oppo ra mắt Find X9 Pro với pin 7.500 mAh

Bộ đôi Oppo Find X9 cải tiến mạnh về phần cứng và camera, riêng Find X9 Pro trang bị dung lượng pin 7.500 mAh.

Oppo Find X9 Pro vừa ra mắt toàn cầu. Ảnh: Tuấn Anh.

Sau 2 tuần ra mắt tại Trung Quốc, Oppo vừa giới thiệu bộ đôi smartphone đầu bảng Find X9 và Find X9 Pro cho thị trường quốc tế. Trên thế hệ này, hãng chú trọng nâng cấp camera, trang bị chip xử lý mạnh nhất của MediaTek, dung lượng pin trên 7.000 mAh và bộ tính năng AI mới.

Pin lớn bất ngờ

Điểm nhấn đầu tiên trên Find X9 và Find X9 Pro đến từ dung lượng pin. Trong khi một số smartphone Trung Quốc bị cắt bớt pin khi bán ra quốc tế, Oppo giữ mức 7.025 mAh (Find X9) và 7.500 mAh (Find X9 Pro). Sử dụng công nghệ silicon-carbon thế hệ thứ 3, Oppo hứa hẹn tuổi thọ pin thiết bị sau 5 năm đạt ít nhất 80%.

Để tăng dung lượng pin, Oppo phải từ bỏ cụm camera tròn, chuyển sang dạng vuông truyền thống. Máy vẫn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất tối đa 80 W, bên cạnh sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược không dây 10 W.

Thay đổi thiết kế camera giúp Oppo có không gian bổ sung pin. Ảnh: Oppo.

Find X9 và X9 Pro trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 tiến trình 3 nm. Màn hình của Find X9 Pro có kích thước 6,78 inch, trong khi Find X9 là 6,59 inch. Cả 2 dùng tấm nền AMOLED tần số quét 120 Hz, độ sáng 1.800 nit, có thể đạt tối đa 3.600 nit khi dùng ngoài trời.

Trên dòng Find X9, cảm biến vân tay dưới màn hình dùng công nghệ siêu âm, tăng độ bảo mật so với cảm biến quang học như Find X8. Máy có thiết kế vuông vức, 4 cạnh bo tròn tương tự bản tiền nhiệm. Cạnh trái thiết bị bổ sung nút Snap Key, cho phép kích hoạt nhanh các tính năng theo sở thích của người dùng.

Camera tele 200 MP

Camera tiềm vọng trên Find X9 Pro có độ phân giải 200 MP, kích thước cảm biến 1/1,56 inch, hỗ trợ công nghệ DCG (Dual Conversion Gain), cho phép chụp một khung hình với 2 mẫu ánh sáng khác nhau. Camera này có tiêu cự 70 mm, khẩu độ f/2.1, hệ thống chống rung Prism Hybrid OIS và căn chỉnh quang học chủ động (Active Optical Alignment).

Với Find X9, thiết bị sở hữu camera chính 50 MP, cảm biến Sony LYT-808 kích thước 1/1,4 inch, hỗ trợ chống rung quang học (OIS), khẩu độ f/1.6. Trong khi đó, camera tiềm vọng có độ phân giải 50 MP, tiêu cự 73 mm, khẩu độ f/2.6 với OIS, sử dụng cảm biến LYT-600 tương tự năm ngoái với kích thước 1/1,95 inch.

Find X9 Pro có camera tele 200 MP, nhưng không còn zoom quang 6x. Ảnh: Oppo.

Camera góc siêu rộng của Find X9 và Find X9 Pro giống nhau với độ phân giải 50 MP, tiêu cự 15 mm, cảm biến Samsung JN5 kích thước 1/2,76 inch, hỗ trợ lấy nét tự động. Trên thế hệ này, Oppo chú trọng khả năng quay video với định dạng màu Log 10-bit, cho phép hậu kỳ màu sắc và chi tiết tốt hơn. Tất cả ống kính hỗ trợ quay 4K@60 fps với Dolby Vision, riêng camera chính và telephoto hỗ trợ tối đa 120 FPS.

Với công nghệ LUMO Image Engine, Oppo tích hợp nhiều tính năng AI để khử nhiễu, tăng chất lượng ảnh. Hãng cũng áp dụng các thuật toán tối ưu CPU, GPU khi chụp ảnh. Nhờ đó, Find X9 cho phép chụp ảnh với độ phân giải gốc 50 MP, giúp người dùng cắt ảnh sau khi chụp mà không giảm quá nhiều chất lượng.

Phụ kiện chụp siêu xa gắn rời của Oppo Find X9 Pro. Ảnh: Tuấn Anh.

Oppo còn giới thiệu phụ kiện Hasselblad Professional Teleconverter cho Find X9 Pro. Đây là ống kính mở rộng với 12 thấu kính, tăng mức zoom quang lên 10x (tiêu cự tương đương 230 mm), zoom điện tử lên 200x, zoom khi quay video lên 50x. Thiết bị còn sở hữu camera True Color, cảm biến đa phổ 9 kênh để tái tạo màu chính xác hơn.

Mở rộng AI

Về phần mềm, bộ đôi Find X9 sử dụng ColorOS 16 dựa trên Android 16. Hãng nhấn mạnh khả năng tối ưu với hiệu ứng chuyển động mượt mà thông qua cơ chế Luminous Rendering Engine. Người dùng được hứa hẹn cập nhật 5 phiên bản Android lớn, cùng tối đa 6 năm cập nhật bản vá bảo mật.

Tính năng đồng bộ dữ liệu cũng được cải tiến trên ColorOS 16. Người dùng có thể chuyển file, chiếu màn hình và chép nội dung (clipboard) từ điện thoại lên máy tính Mac, bên cạnh các tính năng có sẵn như gửi file không dây sang iPhone.

Find X9 series sẽ được cài sẵn ColorOS 16. Ảnh: Oppo.

Hợp tác với Google, Oppo mang đến loạt tính năng AI cho Find X9. Ngoài Gemini, hãng tích hợp nhiều tính năng tự phát triển như khử nhiễu ảnh, AI Recorder (ghi âm và tóm tắt), AI Portrait Glow (tăng chất lượng ảnh chân dung tring điều kiện thiếu sáng), AI Writer (tổng hợp nội dung, vẽ sơ đồ tư duy) hay AI Mind Space.

Trong đó, AI Mind Space có thể kích hoạt thông qua phím Snap Key. Khi kích hoạt, Mind Space sẽ quét nội dung hiển thị trên màn hình, gọi Gemini cho các hành động như thêm sự kiện vào lịch, tóm tắt văn bản hoặc lưu thông tin. Tính năng này cũng hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói. Người dùng Find X9 được tặng 3 tháng dùng gói Google AI Pro, kèm 2 TB dung lượng lưu trữ.

Find X9 Pro được hoàn thiện với khung kim loại, chuẩn kháng nước IP68/IP69 và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Trong khi đó, Find X9 sở hữu thiết kế tương tự, dùng kính cường lực Gorilla Glass 7i.

Về màu sắc, Find X9 có các tùy chọn màu đen, titan và đỏ, trong khi Find X9 Pro là trắng và xám, ít màu hơn so với phiên bản Trung Quốc. Find X9 có giá khởi điểm 1.000 euro cho phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ trong 512 GB. Trong khi đó, Find X9 Pro có giá 1.300 euro cho tùy chọn RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB.