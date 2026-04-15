Find N6 cung cấp trải nghiệm smartphone màn hình gập toàn vẹn, dù tỉ lệ không hoàn hảo.

Bất chấp sự thay đổi liên tục của ngành công nghệ, luôn có những khách hàng không thể chấp nhận thiết bị mà họ thấy chưa đủ hoàn thiện. Minh, bạn tôi là một người như vậy. Anh ấy mất hai năm rưỡi trước quyết định đổi từ tai nghe có dây sang AirPods, vẫn dùng iPhone 8 Plus khi Apple đã ra mắt iPhone Xs.

Tuy tỏ ra thích điện thoại gập, thái độ từ người dùng này vẫn dè dặt suốt nhiều năm qua. “Tôi tưởng nó là màn hình phẳng nhưng lại như những mảnh chắp vá lại với nhau khi mở ra”, Minh nói. Gần đây, khi cầm thử Find N6 người này có vẻ đã lung lay.

Ra mắt lần đầu hồi 2019, smartphone gập là một sản phẩm của sự thỏa hiệp. Chỉ để đổi lấy ước mơ bỏ được máy tính bảng trong túi quần, người tiên phong phải chấp nhận màn hình có vết hằn sâu, pin kém, camera bị cắt giảm cùng một tỉ lệ giao diện bất thường.

Qua mỗi phiên bản, cuộc đua giữa các nhà sản xuất diễn ra. Hiện tại, chúng có pin tốt hơn, camera được nâng cấp và cuối cùng, màn hình tiến dần đến điểm “không nếp gấp”. Oppo Find N6 trở thành chiếc điện thoại gập mọi người trông chờ. Đó là “điểm trưởng thành” công nghệ mà Minh tìm kiếm.

Tuy vậy mức 65 triệu đồng, tương đương giá một chiếc iPhone 17 Pro Max cộng thêm iPad Pro 11 inch, trở thành rào cản cho những khách hàng muốn tiếp cận.

Mọi thiết bị điện tử hiện đại đều xoay quanh màn hình. Con người muốn không gian hiển thị lớn nhất, nhưng vẫn phải di động. Điện thoại gập trở thành một trong các lời giải cho bài toán này.

Tính chất cơ bản của màn hình là phẳng. Việc điện thoại gập tồn tại vết hõm dài ảnh hưởng đến tâm lý, khiến nó trông như một khiếm khuyết lớn. Những người vượt qua rào cản này nói rằng họ không bị ảnh hưởng nhiều. Số đông thấy khó chịu đã không chọn mua điện thoại gập.

Trên Find N6, nếp gấp không hoàn toàn biến mất. Nhưng đây là điện thoại gập có màn hình phẳng nhất từng xuất hiện. Ở phần lớn điều kiện, chủ máy sẽ không nhìn thấy chi tiết này ở khung hình sáng. Ngay cả việc vuốt qua giữa, vết gờ để lại cũng rất khiêm tốn.

Bên dưới thành tựu kỹ thuật này, nhà sản xuất áp dụng loạt giải pháp xử lý vật liệu và bố trí linh kiện cơ học phức tạp. Thành công một lần nữa thể hiện khả năng của các hãng Trung Quốc trong việc nghiên cứu, thiết kế và làm chủ chuỗi cung ứng.

Oppo cho biết màn hình này không chỉ phẳng khi vừa bóc khỏi hộp. Find N6 duy trì trạng thái hoàn hảo ở độ dài tính bằng năm. Sẽ luôn có một bộ phận phụ trách kéo căng màn hình khi mở ra. Nên có bị gấp nhiều lần, vết hõm vẫn không xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, tôi chưa thể xác nhận điều này khi thời gian sử dụng chiếc máy mới tính bằng tuần.

Xử lý xong nếp gấp, Oppo giải quyết rào cản tâm lý cuối cùng khiến nhiều khách hàng còn e ngại trước quyết định mua smartphone gập.

Thực tế ngoài nếp gấp trên màn hình, smartphone gập trong 3 năm qua đã tiệm cận điện thoại thanh về mức độ hoàn thiện, trải nghiệm sử dụng. Những định kiến trước đó đều lỗi thời. Khi gập lại, điểm mỏng nhất của Find N6 chưa đến 9 mm, nặng tương đương mẫu iPhone Pro Max của Apple.

Máy của Oppo cũng được thiết kế công thái học tốt. Các phím nằm ở một phía, không bị đổi phương khi người dùng gập mở. Hãng bố trí được cả nút đa chức năng, tương tự trên iPhone.

Pin Silicon-Carbon ra đời 2 năm trước giống như cứu tinh của dòng sản phẩm này. Trong thân máy gọn gàng, nhà sản xuất vẫn trang bị được dung lượng 6.000 mAh, hơn iPhone 17 Pro Max 20%. Cấu hình Find N6 sử dụng tương tự flagship Android trình làng trong năm nay, không bị cắt giảm để tối ưu cho tản nhiệt.

Thiết lập camera ở Find N6 chưa phải cao cấp nhất của Oppo. Trong đó, kích thước cảm biến chính và độ thu phóng ống kính tele phải hi sinh. Đây là lựa chọn của nhà sản xuất khi sử dụng cấu hình máy ảnh vừa đủ, thay vì quá tập trung vào yếu tố này. Người dùng muốn chụp ảnh tốt nhất, các phiên bản Ultra phù hợp hơn.

Phần mềm của Oppo cũng rất cởi mở khi cung cấp chức năng AirDrop với iPhone. Hãng hỗ trợ cả bút stylus để ghi chú và hàng loạt chức năng AI được cung cấp bởi Gemini.

Kết cấu của điện thoại gập hiện đại được định hình bởi Samsung. Cơ chế mở, tỉ lệ màn hình các hãng đều sử dụng chung công thức từ nhà sản xuất Hàn Quốc. Nhưng lối mòn này chưa chắc là câu trả lời đúng cho nhu cầu của người dùng.

Như đã đề cập, trên cả trải nghiệm gập, thứ người dùng cần là một màn hình lớn, có thể bỏ trong túi quần. Tuy nhiên, màn hình mà Find N6 hay các nhà sản xuất khác đang cung cấp lại có tỉ lệ quá khó để tận dụng.

Cụ thể, Oppo thiết kế Find N6 để màn hình ngoài trông bình thường nhất. Do vậy, tỉ lệ ở bên trong chỉ là kết quả khi nhân đôi chiều dài cạnh trên. Rất ít ứng dụng, nội dung được tạo ra cho cách bố trí này. Video YouTube hay phim ảnh có tỉ lệ 16:9, 21:9. Phần lớn game được thiết kế để chơi trên màn hình ngang hoặc dọc, không phải dạng vuông.

Do vậy, thứ người dùng nhìn thấy khi mở ra thường là những phần nội dung bị cắt xén hoặc viền đen trên dưới.

Oppo cũng nhìn ra điểm yếu. Họ cung cấp các tùy chọn chia màn hình thành nhiều phần để tận dụng không gian, tương thích ứng dụng. Tuy vậy, nó không giải quyết cốt lõi vấn đề. Khách hàng bỏ tiền mua điện thoại gập để có một màn hình lớn toàn vẹn, thay vì những cửa sổ nhỏ ghép vào vào nhau.

Ngoài phương án toàn ngành đang áp dụng, trên thị trường có thêm lựa chọn màn hình gập 3. Giải pháp đảm bảo khi mở, người dùng có tỉ lệ quen thuộc để xem nội dung. Đổi lại, bài toán chi phí và bố trí linh kiện trở nên phức tạp.

Cách thứ 2, nhiều tin đồn cho thấy Apple sẽ tung ra máy gập với màn hình ngoài rộng thay vì dài. Nhờ vậy, bên trong đảm bảo tỉ lệ như iPad. Với phương án này, khách hàng phải thỏa hiệp với phần màn hình phụ gần như “bỏ đi”.

Find N6 đạt đến điểm trưởng thành về công nghệ smartphone gập mà người dùng đợi 7 năm qua.

Với 65 triệu đồng, chiếc máy của Oppo không có đối thủ tại Việt Nam nếu lấy tham chiếu giá bán ra so sánh. Ngoài là rào cản khiến sản phẩm khó tiếp cận, nó cũng như lớp lọc cho những khách hàng yêu công nghệ, hiểu rõ nhu cầu và sẵn sàng chi tiêu.

So với các model gập khác tại Việt Nam, Find N6 hoàn thiện và có hàm lượng công nghệ cao hơn Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5, vốn thấp hơn một đời. Đổi lại, hai máy này giá rẻ hơn Oppo khoảng 20 triệu.