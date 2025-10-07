OpenAI chuyển hướng

Trọng tâm tiếp theo của OpenAI là nhóm khách hàng doanh nghiệp, với các hợp tác mới cùng Spotify, Zillow, Mattel...

"Cha đẻ" ChatGPT muốn khai thác tệp khách hàng doanh nghiệp. Ảnh: Reuters.

OpenAI giới thiệu một loạt thương vụ hợp tác với nhiều công ty công nghệ khác để ứng dụng sản phẩm AI vào nhiều lĩnh vực. Động thái này nối tiếp chuỗi kế hoạch chuyển phân khúc khách hàng từ người dùng cá nhân sang khách hàng doanh nghiệp, theo Reuters.

"Trọng tâm tiếp theo của chúng tôi là mảng doanh nghiệp", CEO Sam Altman trả lời báo giới sau bài phát biểu tại Fort Mason Center ở San Francisco.

Theo đó, "cha đẻ" ChatGPT công bố hợp tác với Spotify, Zillow và Mattel. Đồng thời, OpenAI cũng ra mắt bộ công cụ mới hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba kết nối trực tiếp với ChatGPT, giúp người dùng đặt câu hỏi hoặc thực hiện tác vụ ngay trong ứng dụng.

Trong buổi ra mắt, kỹ sư của OpenAI "thị phạm" cách dùng ChatGPT để tạo một danh sách phát (playlist) trên Spotify, hoặc yêu cầu Zillow lọc danh mục bất động sản theo ý muốn.

"Đây là bước đầu giúp ChatGPT trở thành hệ vận hành đa năng theo lộ trình trong 6 tháng sắp tới", Nick Turley, người phụ trách phát triển ứng dụng ChatGPT nói.

Giám đốc vận hành Greg Brockman nhấn mạnh thêm: "OpenAI cam kết xây dựng nền tảng doanh nghiệp tốt nhất".

Cổ phiếu của một số đối tác như Zillow và Figma tăng nhanh chóng sau khi các thỏa thuận hợp tác với OpenAI được công bố. Cùng ngày, cổ phiếu AMD tăng mạnh sau khi ký thỏa thuận cung cấp chip cho OpenAI. Diễn biến này cho thấy hợp tác với nhà phát triển ChatGPT đang trở thành một dấu hiệu xác tín cho tham vọng ứng dụng AI của doanh nghiệp.

Trước các lo ngại về bảo mật thông tin, Spotify cho biết dữ liệu người dùng sẽ không được chia sẻ cho OpenAI để huấn luyện mô hình AI. Nick Turney bổ sung thêm rằng OpenAI sẽ tôn trọng quyền bảo mật thông tin của người dùng theo hệ thống đã lưu trên máy.

Sam Altman nói OpenAI từ lâu đã nhắm tới thị trường doanh nghiệp. Các phiên bản trước đây vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe đối với nhóm khách hàng này. "Chúng tôi cần thời gian để cải tiến các mô hình. Giờ thì cũng đã có thể cho ra lò", ông nói.

Ông cho biết công ty đã "chọn mặt gửi vàng" nhiều doanh nghiệp khác.

Trên thị trường, không chỉ OpenAI mà nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet (Google) hay Microsoft cũng đang "chạy đua" ký kết hợp tác AI với các doanh nghiệp có nhu cầu để thu hút nhiều làn sóng đầu tư mới. Dù vậy, theo nhiều khảo sát gần đây, lợi nhuận toàn ngành vẫn chưa đủ để chi trả các khoản phí vận hành và phát triển sản phẩm khổng lồ.

Trong tháng vừa rồi, OpenAI công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng bộ tính toán trị giá 1.000 tỷ USD và ra mắt ứng dụng tạo video bằng AI mang tên Sora. Ứng dụng này nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng trên App Store của Apple.

Những bước đi đó khiến OpenAI đến nay vẫn là một "canh bạc" thua lỗ lớn. Altman nói điều này "không đáng lo ngại", nhưng thừa nhận công ty "rốt cuộc phải có lãi để bù lại về sau".