Ông Zelensky nói không điều chỉnh mục tiêu gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/12 cho biết ông nhận thấy không cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp Ukraine - văn bản hiện ghi rõ mục tiêu trở thành thành viên NATO.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông đề cập khả năng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc.

Việc ngăn cản Ukraine gia nhập NATO từ lâu vẫn là một trong những yêu cầu cốt lõi của Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm với quốc gia láng giềng.

Hôm 14/12, ông Zelensky cho biết Ukraine có thể thỏa hiệp về tư cách thành viên NATO nếu nhận được các bảo đảm an ninh song phương với mức bảo vệ tương tự Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.

“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng chúng ta cần thay đổi Hiến pháp của đất nước”, ông Zelensky nói hôm 18/12 khi được một phóng viên đặt câu hỏi, đồng thời nhấn mạnh rằng người dân Ukraine mới là chủ thể quyết định đối với Hiến pháp.

“Chắc chắn không phải vì những lời kêu gọi từ Liên bang Nga hay bất kỳ ai khác”, ông Zelensky khẳng định.

Tổng thống Zelensky từ lâu cho rằng các bảo đảm an ninh với sự hậu thuẫn của các đồng minh trong đó có Mỹ nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tiếp theo của Nga là yếu tố thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.

Tuy nhiên, trong ngày 18/12, nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng các cuộc thảo luận có nguy cơ chuyển hướng sang việc gây sức ép buộc Kyiv phải nhượng bộ ở những lĩnh vực khác để đổi lấy các bảo đảm an ninh.

Dù thừa nhận chưa có đề xuất trực tiếp nào như vậy trong các cuộc đàm phán, ông Zelensky khẳng định bất kỳ hình thức “mặc cả” nào liên quan đến các bảo đảm an ninh đều là điều không thể chấp nhận đối với Kyiv.

“Phải có quan hệ đối tác. Ở đây không thể đặt vấn đề trao đổi”, Tổng thống Ukraine nói.

Kể từ năm 2019, Kyiv đã đưa mục tiêu gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) vào Hiến pháp. Tuy nhiên, Ukraine cũng thừa nhận rằng hiện nay nước này chưa nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên NATO để có thể gia nhập liên minh.