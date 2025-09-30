Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

  • Thứ ba, 30/9/2025 13:14 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên của 152 đảng bộ trực thuộc.

Truong Quoc Huy Phu Tho anh 1

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 97 đồng chí, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Truong Quoc Huy Phu Tho anh 2

Ông Trương Quốc Huy, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ gồm: Ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Bùi Huy Vĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 29 và 30/9 với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Theo thông tin từ đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

24 giờ trước

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 29/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025- 2030.

26:1570 hôm qua

Ông Hoàng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu đạt 100%.

30:1823 hôm qua

https://tienphong.vn/ong-truong-quoc-huy-duoc-chi-dinh-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-phu-tho-post1782274.tpo

Đức Anh/Tiền Phong

Trương Quốc Huy Phú Thọ Phú Thọ Ninh Bình Tô Lâm Trương Quốc Huy Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Phú Thọ Tỉnh ủy Phú Thọ

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Tong Bi thu du, chi dao Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XII hinh anh

Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

1 giờ trước 12:37 30/9/2025

0

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý