Ông Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 30/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257 nghìn đảng viên của 152 đảng bộ trực thuộc.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy.

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 97 đồng chí, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí.

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy, tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ gồm: Ông Bùi Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Đức Hinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Bùi Huy Vĩnh, Phó bí thư Tỉnh ủy; bà Bùi Thị Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mạnh Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 29 và 30/9 với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".