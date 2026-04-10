Ông Trương Gia Bình: FPT sẽ làm chủ cộng nghệ AI

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết tập đoàn sẽ chuyển từ cung cấp dịch vụ sang làm chủ công nghệ lõi, trong bối cảnh AI buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc để tồn tại.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT.

Tại báo cáo thường niên của CTCP FPT (HoSE: FPT) ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT đã nêu thông điệp về định hướng chuyển đổi chiến lược của tập đoàn từ năm 2026.

Theo đó, FPT không còn dừng ở vai trò cung cấp dịch vụ công nghệ, mà hướng tới trở thành doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, Quantum AI & Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu… Mục tiêu là tham gia sâu hơn vào các dự án quy mô lớn và nâng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ.

Để phục vụ định hướng này, FPT tiếp tục mở rộng năng lực nhân sự và hợp tác công nghệ. Doanh nghiệp hiện diện tại nhiều quốc gia, đồng thời hợp tác với các đối tác lớn như Microsoft và IBM nhằm tiếp cận công nghệ và triển khai các dự án chuyển đổi số.

Song song, tập đoàn sẽ đầu tư vào hạ tầng và ứng dụng AI, cũng như thay đổi cách tiếp cận trong đào tạo, đưa AI vào hỗ trợ học tập và vận hành.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, ông Bình cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn biến động mạnh với nhiều yếu tố như xung đột, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng. Theo ông, trạng thái này khiến sự ổn định không còn là điểm tựa, trong khi công nghệ - đặc biệt là AI - làm gia tăng tốc độ thay đổi.

“Mọi doanh nghiệp, tổ chức, quốc gia đều đứng trước một lựa chọn mang tính sinh tồn: thay đổi quyết liệt để tồn tại, hoặc chậm thay đổi để bị bỏ lại phía sau", ông nêu trong thông điệp.

Từ đó, Chủ tịch FPT cho rằng lợi thế cạnh tranh đang dịch chuyển. Thay vì dựa vào quy mô hay kinh nghiệm, doanh nghiệp phải dựa vào khả năng thích ứng và tái tạo bằng công nghệ. Mô hình “AI-Native”, theo ông, sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, khi AI không còn chỉ là công cụ hỗ trợ mà đóng vai trò nền tảng vận hành.

Ông cũng chỉ ra 3 áp lực chính mà doanh nghiệp phải giải quyết trong kỷ nguyên AI là thời gian, chi phí và năng suất lao động.

Trong đó, tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường ngày càng mang tính quyết định. AI được cho là có thể giúp giảm chi phí trong nhiều quy trình, đồng thời tự động hóa các công việc liên quan đến tri thức, từ đó cải thiện năng suất.

Một ví dụ được ông đề cập là các hệ thống công nghệ cũ như COBOL vẫn đang xử lý phần lớn giao dịch toàn cầu, nhưng việc chuyển đổi mất nhiều năm. Việc ứng dụng AI có thể giúp rút ngắn đáng kể khối lượng công việc trong các dự án này.

Kết thúc thông điệp, ông Bình cho rằng quá trình chuyển đổi sẽ không dễ dàng khi thế giới tiếp tục biến động nhanh, nhưng đây là xu hướng khó đảo ngược đối với doanh nghiệp công nghệ.

Cũng tại báo cáo thường niên, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết năm 2025 là một năm đầy thử thách, nhưng năm 2026 cũng không dễ dàng, thậm chí khó hơn 2025, nhưng đây sẽ là năm bản lề cho một chu kỳ phát triển, tăng trưởng mới của FPT. Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng 16% doanh thu và 15% lợi nhuận trước thuế so với năm trước.

Trong đó, khối công nghệ tiếp tục là trụ cột tăng trưởng chính với mục tiêu doanh thu tăng trưởng 18% và lợi nhuận 24% so với năm ngoái, đồng thời tập trung đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, Quantum AI, Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, dữ liệu. FPT sẽ tập trung vào các dự án quy mô lớn, khách hàng chiến lược và các hợp đồng có giá trị cao.

FPT dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 16/4 tới đây tại Hà Nội. Theo tài liệu họp, FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 11.629 tỷ đồng , tăng 15,8% và 15% Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu). Công ty đã tạm ứng 10% và dự kiến chi trả phần còn lại trong quý 2/2026, với tổng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%, tương ứng phát hành hơn 170,35 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 18.739 tỷ đồng .