Ông Trump ủng hộ cuộc gặp trực tiếp giữa TT Putin và TT Zelensky

Tổng thống Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc lãnh đạo Nga và Ukraine gặp trực tiếp để thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ là điều rất tích cực nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Putin, đề nghị hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Theo phía điện Kremlin, họ đã nhận được bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ chuyển tới Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cho biết không nhất thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Nga từ lâu phản đối đề xuất ngừng bắn vô điều kiện của Ukraine với lập luận rằng điều này chỉ tạo cơ hội để Kyiv củng cố lực lượng.

Trả lời câu hỏi về tuyên bố của ông Putin rằng Moscow sẵn sàng thực hiện các nhượng bộ nếu Ukraine có động thái tương tự, Tổng thống Trump không tiết lộ chi tiết nhưng khẳng định cả hai bên sẽ phải đưa ra những thỏa hiệp nhất định để đạt được hòa bình. Ông Trump khẳng định Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine.

Cũng trong ngày 4/6, Tổng thống Putin cho biết ông tin rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Trump có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Washington cần thuyết phục Kyiv chấp nhận các điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình.

Trong những ngày gần đây, Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác của Ukraine. Moscow cho biết các cuộc không kích là đòn đáp trả các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân chiến lược của Nga hồi đầu tuần.

Các cuộc tấn công qua lại giữa hai bên đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, trong khi các nỗ lực trung gian do Mỹ thúc đẩy vẫn chưa mang lại đột phá đáng kể. Dù vậy, việc cả Nga, Ukraine và Mỹ đều công khai đề cập tới khả năng đàm phán trực tiếp đang được xem là một trong những tín hiệu tích cực hiếm hoi trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.