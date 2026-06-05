Chuỗi mất tích bí ẩn của các chuyên gia tối mật Mỹ thêm tình tiết mới

Việc phát hiện thi thể một nhân viên Los Alamos làm nóng trở lại những nghi vấn xoay quanh hàng loạt vụ mất tích và tử vong của các nhà khoa học Mỹ gần đây.

Một nhân viên Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos được phát hiện đã tử vong sau gần một năm mất tích. Ảnh: Facebook/Find Melissa Mondragon Casias.

Giới chức bang New Mexico (Mỹ) xác nhận đã tìm thấy thi thể của Melissa Casias, nhân viên làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL) - một trong những cơ sở nghiên cứu hạt nhân quan trọng nhất của Mỹ. Bên cạnh thi thể, lực lượng chức năng cũng phát hiện một khẩu súng ngắn, song nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo cảnh sát bang New Mexico, một người đi bộ đường dài đã phát hiện hài cốt người tại khu vực McGaffey Ridge thuộc rừng quốc gia Carson và báo cho nhà chức trách vào ngày 28/5. Sau quá trình giám định, Văn phòng Điều tra Y khoa xác nhận danh tính nạn nhân là Melissa Casias.

Casias là trợ lý hành chính tại Los Alamos National Laboratory - cơ sở nghiên cứu giữ vai trò trung tâm trong chương trình hạt nhân của Mỹ. Bà được báo mất tích từ ngày 26/6/2025 sau khi không đến nơi làm việc như thường lệ và cũng không trở về nhà sau chuyến thăm con gái. Điều đáng chú ý là túi xách, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động của bà đều được tìm thấy còn nguyên tại nhà.

Vụ mất tích của Casias là một trong gần một chục trường hợp liên quan đến các nhà khoa học, chuyên gia hoặc nhân sự tham gia các chương trình nghiên cứu công nghệ cao của Mỹ đã tử vong hoặc biến mất trong những hoàn cảnh bí ẩn trong vài năm gần đây. Chuỗi vụ việc này từng khiến Quốc hội Mỹ phải mở cuộc điều tra riêng.

Trước đó, Anthony Chavez, 78 tuổi, một nhân viên khác của LANL, mất tích từ tháng 5/2025 và đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Cùng năm đó, Steven Garcia, 48 tuổi, nhà thầu làm việc tại Khu phức hợp An ninh Quốc gia Kansas City - nơi sản xuất hơn 80% các linh kiện phi hạt nhân cho kho vũ khí hạt nhân Mỹ - cũng đột ngột biến mất khỏi nhà riêng ở Albuquerque.

Theo điều tra, Garcia để lại điện thoại, ví tiền và chìa khóa tại nhà, chỉ mang theo một khẩu súng ngắn trước khi mất dấu.

Năm 2023, Monica Reza, quan chức phụ trách vật liệu tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, cũng được thông báo mất tích. Kể từ đó, thêm hai nhân viên khác của JPL là Frank Maiwald và Michael Hicks đã qua đời, song nguyên nhân tử vong chưa từng được công bố và nhà chức trách không ghi nhận dấu hiệu tội phạm.

Tháng 2 năm nay, Thiếu tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu William McCasland cũng được báo cáo mất tích.

Hơn 10 nhà khoa học Mỹ liên quan chương trình nhạy cảm lần lượt chết hoặc mất tích. Ảnh: NBC News.

Tháng 12 năm ngoái, nhà vật lý Nuno Loureiro thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị bắn chết tại nhà riêng ở bang Massachusetts. Đến tháng 2 năm nay, nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair, 67 tuổi, thuộc Viện Công nghệ California (Caltech), cũng thiệt mạng sau một vụ nổ súng ngay trước hiên nhà.

Trong một diễn biến khác, Jason Thomas - nhà nghiên cứu ung thư của tập đoàn dược phẩm Novartis - mất tích vào tháng 12 và được phát hiện đã tử vong dưới hồ nước tại Massachusetts ba tháng sau đó.

Trước những vụ việc liên tiếp xảy ra, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Bộ Năng lượng, Bộ Chiến tranh, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và NASA báo cáo chi tiết về tình trạng an toàn của các nhà khoa học, chuyên gia và nhân sự có liên quan đến các bí mật hạt nhân hoặc công nghệ tên lửa của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhận định đây là vấn đề “hết sức nghiêm trọng”. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ quan điều tra vẫn chưa xác lập được bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào giữa các vụ mất tích và tử vong nói trên.