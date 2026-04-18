Nhiều nhà khoa học hạt nhân Mỹ chết hoặc mất tích bí ẩn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh mở cuộc điều tra sau khi có ít nhất mười chuyên gia có liên quan đến các chương trình hàng không vũ trụ và hạt nhân mật của Mỹ đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ năm 2023.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 17/4, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh mở cuộc điều tra về những cái chết và vụ mất tích bí ẩn của nhiều nhà khoa học Mỹ có quyền tiếp cận với một số bí mật hạt nhân và không gian được bảo mật nghiêm ngặt nhất của Mỹ.

Các vụ việc này đã làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng, từ hoạt động gián điệp nước ngoài đến việc chính phủ che giấu nghiên cứu về vật thể bay không xác định (UFO) tuyệt mật.

Phát biểu với các phóng viên hôm 16/4, Tổng thống Trump cho biết ông “vừa bước ra từ một cuộc họp về vấn đề này”, đồng thời nhận định rằng “đây là chuyện khá nghiêm trọng”.

Tổng thống Mỹ nói: “Tôi hy vọng đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong khoảng một tuần rưỡi tới. Một số người trong số họ là những nhân vật rất quan trọng, và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này trong thời gian ngắn sắp tới”.

Kể từ năm 2023, ít nhất mười người có liên hệ với các nghiên cứu tiên tiến đã chết hoặc mất tích trong những hoàn cảnh khó hiểu. Trong số đó có:

- Steven Garcia, 48 tuổi, một nhà thầu chính phủ tại Khuôn viên An ninh Quốc gia Kansas City (Kansas City National Security Campus), nơi sản xuất hơn 80% các thành phần phi hạt nhân cho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đã mất tích khỏi nhà ở Albuquerque vào tháng 8/2025, để lại điện thoại, ví và chìa khóa, chỉ mang theo một khẩu súng ngắn.

- Thiếu tướng về hưu William McCasland, 68 tuổi, cựu chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại căn cứ không quân Wright-Patterson, đã biến mất khỏi nhà riêng ở New Mexico vào tháng 2/2026. Vợ ông nói với tổng đài 911 rằng ông “đã lên kế hoạch để không bị tìm thấy”.

- Anthony Chavez, cựu nhân viên của Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos và Melissa Casias, trợ lý hành chính tại cùng phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân này, đều mất tích vào năm 2025 sau khi rời khỏi nhà đi bộ và bỏ lại đồ đạc.

- Monica Jacinto Reza, 60 tuổi, một giám đốc tại Phòng thí nghiệm phản lực của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), đã mất tích khi đi leo núi ở California vào tháng 6/2025.

- Hai nhà khoa học khác tại phòng thí nghiệm này được cho là đã qua đời kể từ năm 2023 là Frank Maiwald và Michael Hicks. Theo Daily Mail, không có dấu hiệu phạm tội trong hai trường hợp này và nguyên nhân tử vong cũng chưa được công bố.

- Nuno Loureiro, 47 tuổi, giám đốc Trung tâm Khoa học Plasma và Nhiệt hạch của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã bị bắn chết tại nhà riêng vào tháng 12/2025.

- Carl Grillmair, 67 tuổi, nhà vật lý thiên văn của Caltech, bị bắn chết trước hiên nhà vào tháng 2/2026.

- Thi thể của nhà khoa học nghiên cứu ung thư mất tích Jason Thomas được cho là đã được phát hiện trong một hồ nước ở bang Massachusetts vào tháng trước.

- Trường hợp thứ 11 có thể cũng được nêu ra vào ngày 16/4 khi Daily Mail đưa tin rằng Amy Eskridge, nhà khoa học 34 tuổi đang nghiên cứu công nghệ phản trọng lực, đã được phát hiện tử vong tại Alabama vào năm 2022 do vết thương do tự bắn.

Tuy nhiên, cả cảnh sát lẫn giám định viên y khoa đều chưa công bố báo cáo điều tra công khai về vụ việc. Trước khi qua đời, Eskridge từng nói trong một podcast rằng tính mạng của cô đang bị đe dọa.

Cựu trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Chris Swecker, trước đó nói với Daily Mail rằng các vụ việc này cần được xem xét kỹ lưỡng, lưu ý rằng “tất cả đều đáng ngờ, và đây là những nhà khoa học từng làm việc trong các công nghệ quan trọng”.

Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác lập được bất kỳ mối liên hệ xác nhận nào giữa các vụ việc này.

