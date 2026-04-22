Mỹ rúng động hàng loạt nhà khoa học tối mật biến mất bí ẩn

Nhiều nhà khoa học Mỹ liên quan nghiên cứu tối mật chết hoặc mất tích trong hoàn cảnh khác thường, khiến giới chức đặt câu hỏi về khả năng tồn tại một mạng lưới ngầm.

Hơn 10 nhà khoa học Mỹ liên quan chương trình nhạy cảm lần lượt chết hoặc mất tích. Ảnh: NBC News.

Một nhà vật lý hạt nhân kiêm giáo sư bị bắn chết ngay trước nhà riêng ở bang Massachusetts. Một cựu tướng Không quân biến mất khỏi nơi ở tại New Mexico. Một kỹ sư hàng không vũ trụ mất tích khi đang đi bộ đường dài tại Los Angeles.

Những trường hợp này nằm trong chuỗi ít nhất 10 cá nhân có liên quan đến các chương trình nghiên cứu hạt nhân và hàng không vũ trụ tối mật của Mỹ đã chết hoặc mất tích trong thời gian gần đây. Sự trùng hợp bất thường này làm dấy lên nghi vấn về khả năng tồn tại mối liên hệ, đồng thời thổi bùng nhiều đồn đoán trên mạng về các hoạt động mờ ám phía sau, theo CNN.

Nhiều bên vào cuộc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang “đi đầu trong việc truy tìm các mối liên hệ giữa các trường hợp mất tích và tử vong”, đồng thời phối hợp với Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương để làm rõ sự việc.

Song song đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông báo mở cuộc điều tra về các báo cáo liên quan đến những cái chết và vụ mất tích này, nhấn mạnh rằng các cá nhân liên quan đều từng tiếp cận thông tin khoa học nhạy cảm.

Theo ủy ban, các vụ việc “đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại một mối liên hệ đáng ngại”, đồng thời yêu cầu FBI, Lầu Năm Góc, Bộ Năng lượng và NASA cung cấp báo cáo chi tiết.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ tuyên bố hôm 20/4 sẽ điều tra về cái chết và sự mất tích bí ẩn của các nhà khoa học mà Ủy ban cho rằng họ có quyền tiếp cận thông tin khoa học nhạy cảm. Ảnh: Reuters.

Trong khi Bộ Quốc phòng cho biết sẽ phản hồi trực tiếp với Quốc hội, Bộ Năng lượng chuyển các câu hỏi về Nhà Trắng. NASA xác nhận đang “phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan”, song nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối đe dọa an ninh quốc gia.

Các vụ việc có hoàn cảnh rất khác nhau: từ án mạng chưa có lời giải đến những vụ mất tích không có dấu hiệu tội phạm. Trong một số trường hợp, gia đình cho rằng nguyên nhân liên quan đến bệnh lý hoặc vấn đề cá nhân. Cho đến nay, nhà chức trách chưa xác lập được bất kỳ mối liên hệ chính thức nào.

Nhà Trắng tuần trước cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên bang để xem xét khả năng tồn tại liên kết giữa các vụ việc. Tổng thống Donald Trump mô tả đây là vấn đề “rất nghiêm trọng”.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer nhận định “khó có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên”, đồng thời cảnh báo Quốc hội coi đây là ưu tiên vì có thể liên quan đến an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, nghị sĩ Dân chủ James Walkinshaw cho rằng dù cần điều tra kỹ lưỡng, chưa có đủ cơ sở để kết luận về một động cơ phối hợp đứng sau. Ông nhấn mạnh Mỹ có hàng nghìn chuyên gia hạt nhân, và việc nhắm vào một số cá nhân riêng lẻ khó có thể làm suy yếu đáng kể chương trình.

Mất tích bí ẩn, tử vong khó hiểu

Chuỗi sự việc được cho là bắt đầu từ năm 2023 với cái chết của Michael David Hicks, nhà khoa học làm việc gần 25 năm tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Ông qua đời ở tuổi 59, song nguyên nhân không được công bố.

Con gái ông cho biết cha mình có tiền sử bệnh lý, đồng thời bày tỏ hoang mang trước những suy đoán gần đây, khẳng định không thấy bất kỳ mối liên hệ hợp lý nào giữa cái chết của cha và các vụ việc khác.

Trong những năm sau đó, thêm nhiều cá nhân liên quan đến JPL gặp sự cố: chuyên gia Frank Maiwald qua đời năm 2024; kỹ sư Monica Reza mất tích khi đi bộ đường dài năm 2025.

Thiếu tướng Không quân về hưu William Neil McCasland. Ảnh: Không quân Mỹ.

Đáng chú ý, Thiếu tướng Không quân về hưu William Neil McCasland mất tích từ tháng 2/2025 sau khi rời nhà mà không mang theo điện thoại hay vật dụng cá nhân. Dù từng phụ trách các chương trình nghiên cứu hàng không vũ trụ tiên tiến của Lầu Năm Góc, đến nay tung tích của ông vẫn là ẩn số.

Gia đình ông bác bỏ các suy đoán cho rằng vụ mất tích liên quan đến công việc hoặc các giả thuyết về UFO.

Hai trường hợp mất tích khác là Melissa Casias và Anthony Chavez, đều từng làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos - một trung tâm nghiên cứu hạt nhân hàng đầu. Giới chức cho biết chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong các vụ việc này.

Bên cạnh các vụ mất tích, một loạt cái chết gần đây của các nhà khoa học tên tuổi càng làm gia tăng nghi vấn. Giáo sư MIT Nuno F.G. Loureiro bị bắn chết năm 2025 trong một vụ xả súng. Nhà vật lý thiên văn Carl Grillmair cũng thiệt mạng tại nhà riêng đầu năm nay.

Ngoài ra, cựu sĩ quan tình báo Không quân Matthew James Sullivan qua đời năm 2024 trước khi kịp làm chứng trong một vụ tố giác liên quan đến UFO. Một số nghị sĩ đặt nghi vấn về hoàn cảnh cái chết, dù chưa có kết luận chính thức.

Cái chết của Amy Eskridge - đồng sáng lập một viện nghiên cứu khoa học - cũng thu hút sự chú ý trở lại. Gia đình cô cho biết cô mắc bệnh mãn tính và cảnh báo không nên suy diễn quá mức.

Những nạn nhân khác là Melissa Casias (trái) và giáo sư khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại MIT Nuno Loureiro cũng mất tích và tử vong bí ẩn. Ảnh: Sở An toàn Công cộng New Mexico, Jake Belcher.

Chính quyền liên bang đang đẩy mạnh điều tra. Tổng thống Trump cho biết hy vọng các vụ việc chỉ là ngẫu nhiên, song khẳng định kết quả sẽ sớm được làm rõ.

Nhà Trắng nhấn mạnh đang phối hợp toàn diện với FBI và các cơ quan liên quan để rà soát tổng thể, tìm kiếm bất kỳ điểm chung nào giữa các vụ việc.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang tập trung xác minh các mối liên hệ tiềm năng, bao gồm khả năng liên quan đến thông tin mật hoặc yếu tố nước ngoài. Nếu phát hiện dấu hiệu phạm pháp hay âm mưu, FBI sẽ tiến hành bắt giữ theo quy định.