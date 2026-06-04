Bắt cóc con tin ngân hàng như phim ở California

Vụ bắt giữ con tin và đe dọa đánh bom kéo dài nhiều giờ tại ngân hàng Chase ở California đã kết thúc vào rạng sáng ngày 3/6.

Cơ quan chức năng phản ứng sau khi có báo cáo đe dọa đánh bom tại Tòa nhà Ngân hàng Chase ở Bakersfield, California, ngày 2/6. Ảnh: KERO.

Vụ bắt giữ con tin căng thẳng kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố Bakersfield đã kết thúc vào rạng sáng ngày thứ Tư (ngày 3/6).

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Bakersfield, toàn bộ con tin đã được giải thoát an toàn, trong khi nghi phạm đã tử vong tại hiện trường sau một vụ nổ súng có sự can thiệp của đặc vụ FBI.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 1h chiều ngày thứ Ba, khi cơ quan chức năng nhận được báo cáo về một mối đe dọa đánh bom tại tòa nhà Ngân hàng Chase, nằm ở giao lộ giữa Đại lộ Chester và Đường 17.

Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã tiến vào bên trong ngân hàng và cố thủ cùng một số lượng người chưa xác định.

Lực lượng cảnh sát địa phương cùng các chuyên gia đàm phán khủng hoảng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và thiết lập liên lạc với nghi phạm qua điện thoại.

Sau nhiều giờ thương lượng căng thẳng, hai con tin đầu tiên đã được trả tự do lần lượt vào buổi chiều và khoảng sau 9h tối cùng ngày. Trong suốt quá trình này, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định liệu có bom thật bên trong tòa nhà hay không.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tham gia hỗ trợ, cùng với nhiều nguồn lực bổ sung được điều động từ khắp tiểu bang California. Nhiều tòa nhà xung quanh khu vực ngân hàng cũng đã được lệnh sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Cuộc đối đầu chính thức khép lại vào khoảng 4h20 phút sáng ngày thứ Tư. Sở Cảnh sát Bakersfield xác nhận nghi phạm đã bị tiêu diệt sau phát súng từ phía lực lượng FBI.

Tất cả các con tin còn lại đều được tìm thấy trong tình trạng "không bị thương" về mặt thể xác và ngay lập tức nhận được sự chăm sóc, đánh giá y tế tại hiện trường.

Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang được tích cực triển khai với sự hiện diện của một lực lượng lớn nhân viên an ninh tại khu vực. Cảnh sát địa phương đã ban hành lệnh phong tỏa giao thông giữa Đại lộ Truxtun và Đường 18, cũng như giữa Đường H và Đường K.

Người dân và các phương tiện di chuyển được khuyến cáo tránh xa khu vực này do tình trạng đình trệ giao thông dự kiến sẽ kéo dài đến hết chiều ngày hôm nay.