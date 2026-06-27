Iran tấn công lãnh thổ Bahrain, tàu chở dầu lại trúng đạn

Bộ Ngoại giao Bahrain đã lên án mạnh mẽ Iran thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này vào rạng sáng 27/6.

Bahrain là nơi đặt căn cứ Hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bahrain gọi đây là "hành vi vi phạm nghiêm trọng" chủ quyền và luật pháp quốc tế. Theo tuyên bố của Bahrain, nhiều UAV đã nhằm vào lãnh thổ nước này, song các địa điểm cụ thể hoặc mục tiêu bị nhắm đến không được nêu rõ. Bộ Ngoại giao Bahrain, quốc gia vốn là nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, cho rằng vụ việc làm suy yếu các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào các vị trí của Mỹ, theo truyền hình nhà nước Iran Press TV. Iran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả Mỹ đã không kích vào đêm trước đó.

Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định Iran có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố trên tài khoản X rằng Mỹ đã vi phạm Điều 1 và Điều 5 của thỏa thuận ngừng bắn. Ông khẳng định: "Phản ứng đối với bất kỳ sự vi phạm nào đối với các điều khoản trong Bản ghi nhớ sẽ rất nhanh chóng và quyết liệt".

Dù quân đội Mỹ chưa xác nhận các vụ tấn công này, đây là những va chạm quân sự đầu tiên kể từ khi bản ghi nhớ được ký kết tuần trước.

Hiện CNN đã liên hệ với Nhà Trắng và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để đề nghị bình luận, nhưng cơ quan này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin Bahrain đưa ra.

Tàu chở dầu lại trúng đạn

Cùng ngày 27/6, một tàu chở dầu được báo cáo bị trúng đạn tại eo biển Hormuz, theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Vụ tấn công này xảy ra sau sự việc nhắm vào một tàu hàng hôm 25/6, chuỗi sự kiện được đánh giá đã châm ngòi cho vòng leo thang căng thẳng mới tại khu vực.

Hiện tại, cả Mỹ và Iran đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận khung đã ký kết. Phía Washington cho biết đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu của Iran trong đêm 26/6 sau khi Tehran tấn công một tàu thương mại. Trong khi đó, Tehran tuyên bố đã tấn công các vị trí liên quan đến lực lượng Mỹ vào ngày 27/6 để đáp trả.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung (JMIC) do Hải quân Mỹ giám sát đã nâng mức độ đe dọa tại eo biển lên "đáng kể". JMIC cũng cho biết một tuyến đường qua eo biển gần bờ biển Oman đã được mở rộng để gia tăng lưu lượng hàng hải, động thái được xem là nỗ lực của Mỹ nhằm thách thức quyền kiểm soát của Iran đối với tuyến đường thủy này.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, tuyên bố bất kỳ hành vi nào vi phạm các chỉ dẫn hàng hải của Iran sẽ bị đáp trả cứng rắn.

Một phương tiện quân sự của Israel di chuyển tại Lebanon ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

Israel vẫn tấn công Lebanon

Hiện Iran cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ thỏa thuận khung, đặc biệt là không duy trì lệnh ngừng bắn đã cam kết tại Lebanon.

Israel và Lebanon đã nhiều lần đạt được các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, trong đó thỏa thuận mới nhất được công bố hôm 26/6. Tuy nhiên, các thỏa thuận này đến nay mới chỉ mang lại hiệu quả hạn chế. Israel khẳng định sẽ không rút khỏi phần lãnh thổ đã kiểm soát, còn Hezbollah nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi giải giáp khi binh sĩ Israel vẫn hiện diện tại đây.

Truyền hình nhà nước Lebanon đưa tin một máy bay không người lái của Israel đã tấn công khu vực Nabatiyeh ở miền Nam nước này ngay trong ngày 27/6.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, khẳng định Washington đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

"Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã tôn trọng thỏa thuận đó. Nếu họ có bất đồng về cách bản ghi nhớ được thực thi, họ có thể nhấc điện thoại lên để trao đổi. Nhưng bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Cũng như nhiều lần trước, đợt leo thang lần này diễn ra vào cuối tuần khi các thị trường tài chính đóng cửa, tạo điều kiện để các bên đưa ra lập trường cứng rắn và đáp trả quân sự, mà chưa tác động ngay đến giá dầu.

Những phát biểu cứng rắn vào dịp cuối tuần thường được thay thế bằng lập trường mềm mỏng hơn ngay trước khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai.