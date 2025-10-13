Ông Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến tranh ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông sắp bước vào thời kỳ “bình thường hóa”.

Tổng thống Trump tuyên bố "Chiến sự ở Gaza kết thúc" khi lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị tới Trung Đông hôm 12/10. Ảnh: Reuters.

Khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bước sang ngày thứ tư, ông Trump sẽ có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Israel (Knesset) - được kỳ vọng đánh dấu bước khởi đầu cho hòa bình sau hai năm đẫm máu kể từ cuộc tấn công 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo Reuters.

Các đợt không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza.

“Chiến tranh đã kết thúc”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi khởi hành từ Washington đến Tel Aviv.

Khi được hỏi về tương lai Trung Đông, ông nói: “Tôi tin khu vực này sẽ trở lại bình thường”.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 13/10, phát biểu trước Knesset trước khi tiếp tục hành trình đến Sharm el-Sheikh (Ai Cập) dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo thế giới bàn về giải pháp kết thúc chiến tranh Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng sẽ tham dự hội nghị, theo nguồn tin từ Axios dẫn lời một quan chức Palestine cấp cao.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bedrosian của Israel xác nhận nước này không cử đại diện tham dự hội nghị. Bà cho biết việc trao trả 20 con tin còn sống và 28 thi thể sẽ diễn ra trước, sau đó mới đến đợt thả tù nhân Palestine.

Cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết đã di chuyển một số tù nhân Palestine sang nơi khác trước khi trả tự do cho họ. Danh sách công bố gồm 250 người bị kết án các tội nghiêm trọng, nhưng không có chỉ huy cấp cao của Hamas hay các nhân vật nổi bật như Marwan Al-Barghouti hoặc Ahmed Saadat.

Dù vậy, Văn phòng thông tin tù nhân của Hamas xác nhận vẫn đang đàm phán với phía Israel về danh sách phóng thích.

Israel cũng sẽ trả tự do cho 1.700 người Palestine bị giam giữ tại Gaza từ tháng 10/2023, cùng 22 thiếu niên và thi thể 360 tay súng. Người phát ngôn Bedrosian cho biết việc thả tù nhân sẽ chỉ diễn ra sau khi con tin Israel an toàn trở về.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói sau khi con tin được giải cứu, quân đội sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm ngầm của Hamas tại Gaza.

Trên thực địa, người dân Gaza tiếp tục đối mặt cảnh tượng tàn khốc. “Chúng tôi mừng vì được trở về, nhưng cay đắng trước sự hủy diệt”, Rami Mohammad-Ali - một người dân Gaza - chia sẻ.

Tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, hàng nghìn người tập trung từ tối ngày 11/10 reo hò cảm ơn ôngTrump, nhưng đồng loạt la ó khi cố vấn Witkoff nhắc tên Thủ tướng Netanyahu.

Theo đó, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ tư phát biểu trước Quốc hội Israel, sau ông Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) và George W. Bush (2008).

Trong thư mời ông Trump tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana viết: “Người dân Israel xem ngài là người bạn vĩ đại nhất của dân tộc Do Thái trong lịch sử hiện đại”.