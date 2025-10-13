Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza đã kết thúc

  • Thứ hai, 13/10/2025 07:58 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến tranh ở Dải Gaza đã chấm dứt và Trung Đông sắp bước vào thời kỳ “bình thường hóa”.

Tổng thống Trump tuyên bố "Chiến sự ở Gaza kết thúc" khi lên chuyên cơ Không lực Một để chuẩn bị tới Trung Đông hôm 12/10. Ảnh: Reuters.

Khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bước sang ngày thứ tư, ông Trump sẽ có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Israel (Knesset) - được kỳ vọng đánh dấu bước khởi đầu cho hòa bình sau hai năm đẫm máu kể từ cuộc tấn công 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo Reuters.

Các đợt không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza.

“Chiến tranh đã kết thúc”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi khởi hành từ Washington đến Tel Aviv.

Khi được hỏi về tương lai Trung Đông, ông nói: “Tôi tin khu vực này sẽ trở lại bình thường”.

Ông Trump dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 13/10, phát biểu trước Knesset trước khi tiếp tục hành trình đến Sharm el-Sheikh (Ai Cập) dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo thế giới bàn về giải pháp kết thúc chiến tranh Gaza.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng sẽ tham dự hội nghị, theo nguồn tin từ Axios dẫn lời một quan chức Palestine cấp cao.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bedrosian của Israel xác nhận nước này không cử đại diện tham dự hội nghị. Bà cho biết việc trao trả 20 con tin còn sống và 28 thi thể sẽ diễn ra trước, sau đó mới đến đợt thả tù nhân Palestine.

Cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết đã di chuyển một số tù nhân Palestine sang nơi khác trước khi trả tự do cho họ. Danh sách công bố gồm 250 người bị kết án các tội nghiêm trọng, nhưng không có chỉ huy cấp cao của Hamas hay các nhân vật nổi bật như Marwan Al-Barghouti hoặc Ahmed Saadat.

Dù vậy, Văn phòng thông tin tù nhân của Hamas xác nhận vẫn đang đàm phán với phía Israel về danh sách phóng thích.

Israel cũng sẽ trả tự do cho 1.700 người Palestine bị giam giữ tại Gaza từ tháng 10/2023, cùng 22 thiếu niên và thi thể 360 tay súng. Người phát ngôn Bedrosian cho biết việc thả tù nhân sẽ chỉ diễn ra sau khi con tin Israel an toàn trở về.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói sau khi con tin được giải cứu, quân đội sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống đường hầm ngầm của Hamas tại Gaza.

Trên thực địa, người dân Gaza tiếp tục đối mặt cảnh tượng tàn khốc. “Chúng tôi mừng vì được trở về, nhưng cay đắng trước sự hủy diệt”, Rami Mohammad-Ali - một người dân Gaza - chia sẻ.

Tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, hàng nghìn người tập trung từ tối ngày 11/10 reo hò cảm ơn ôngTrump, nhưng đồng loạt la ó khi cố vấn Witkoff nhắc tên Thủ tướng Netanyahu.

Theo đó, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ tư phát biểu trước Quốc hội Israel, sau ông Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) và George W. Bush (2008).

Trong thư mời ông Trump tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana viết: “Người dân Israel xem ngài là người bạn vĩ đại nhất của dân tộc Do Thái trong lịch sử hiện đại”.

Israel quyết xóa sổ mạng lưới ngầm của Hamas sau khi trao đổi con tin

Israel tuyên bố sẽ phá hủy phần còn lại của mạng lưới đường hầm Hamas bên dưới Dải Gaza ngay sau khi các con tin được trả tự do ngày 13/10.

11 giờ trước

Con rể ông Trump và 'nước cờ' khiến Gaza đảo chiều

Từng bị mỉa mai là “con rể rắc rối”, bằng phong cách thương lượng đặc trưng của một doanh nhân, Jared Kushner nay trở thành nhân vật trung tâm trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

12 giờ trước

Tổng thống Mỹ đến Ai Cập, chủ trì hội nghị về hòa bình Gaza

Hàng trăm nghìn người Palestine đã trở về thành phố Gaza, khi Hamas chuẩn bị trả tự do cho các con tin Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về kế hoạch hòa bình cho khu vực.

27:1604 hôm qua

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Nhung con tin dau tien tro ve Israel sau khi duoc Hamas phong thich hinh anh

Những con tin đầu tiên trở về Israel sau khi được Hamas phóng thích

2 giờ trước 14:53 13/10/2025

0

7 con tin đầu tiên được phóng thích khỏi dải Gaza đã về tới Israel, theo quân đội Israel. Họ sẽ được kiểm tra y tế sơ bộ tại bệnh viện dã chiến Re’im, nơi họ cũng sẽ gặp gia đình và những người thân yêu lần đầu tiên sau 2 năm bị Hamas giam cầm.

