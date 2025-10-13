Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel quyết xóa sổ mạng lưới ngầm của Hamas sau khi trao đổi con tin

  • Thứ hai, 13/10/2025 06:49 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Israel tuyên bố sẽ phá hủy phần còn lại của mạng lưới đường hầm Hamas bên dưới Dải Gaza ngay sau khi các con tin được trả tự do ngày 13/10.

Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cho biết, chiến dịch phá hủy mạng lưới đường hầm sẽ được tiến hành theo một “cơ chế quốc tế” do Mỹ dẫn đầu.

“Thách thức lớn nhất của Israel sau giai đoạn giải cứu con tin sẽ là phá hủy tất cả các đường hầm của phong trào Hamas ở Dải Gaza”, ông Katz cho biết. “Tôi đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ này”.

Hamas vận hành một mạng lưới đường hầm dưới Dải Gaza, cho phép các chiến binh của họ hoạt động ngoài tầm ngắm của trinh sát Israel.

Tận dụng hệ thống đường hầm này, một số chiến binh đã đi qua hàng rào biên giới vào Israel để tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.

Nhiều đường hầm đã bị đánh sập trong cuộc chiến kéo dài hai năm. Số đường hầm còn lại, theo Bộ trưởng Katsz, sẽ bị phá hủy trong quá trình giải giáp và phi quân sự hóa của Hamas, dự kiến diễn ra trong các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, và sẽ trao trả 48 con tin cùng thi thể con tin cho Israel vào ngày 13/10.

Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân và 1.700 người dân Dải Gaza bị quân đội giam giữ.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/israel-quyet-xoa-so-mang-luoi-ngam-cua-hamas-sau-khi-trao-doi-con-tin-post1786534.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

đường hầm con tin Israel Hamas Mỹ Trung Đông Israel Hamas Gaza

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Nhung con tin dau tien tro ve Israel sau khi duoc Hamas phong thich hinh anh

Những con tin đầu tiên trở về Israel sau khi được Hamas phóng thích

2 giờ trước 14:53 13/10/2025

0

7 con tin đầu tiên được phóng thích khỏi dải Gaza đã về tới Israel, theo quân đội Israel. Họ sẽ được kiểm tra y tế sơ bộ tại bệnh viện dã chiến Re’im, nơi họ cũng sẽ gặp gia đình và những người thân yêu lần đầu tiên sau 2 năm bị Hamas giam cầm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý