Israel quyết xóa sổ mạng lưới ngầm của Hamas sau khi trao đổi con tin

Israel tuyên bố sẽ phá hủy phần còn lại của mạng lưới đường hầm Hamas bên dưới Dải Gaza ngay sau khi các con tin được trả tự do ngày 13/10.

Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố ngày 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - cho biết, chiến dịch phá hủy mạng lưới đường hầm sẽ được tiến hành theo một “cơ chế quốc tế” do Mỹ dẫn đầu.

“Thách thức lớn nhất của Israel sau giai đoạn giải cứu con tin sẽ là phá hủy tất cả các đường hầm của phong trào Hamas ở Dải Gaza”, ông Katz cho biết. “Tôi đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ này”.

Hamas vận hành một mạng lưới đường hầm dưới Dải Gaza, cho phép các chiến binh của họ hoạt động ngoài tầm ngắm của trinh sát Israel.

Tận dụng hệ thống đường hầm này, một số chiến binh đã đi qua hàng rào biên giới vào Israel để tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ.

Nhiều đường hầm đã bị đánh sập trong cuộc chiến kéo dài hai năm. Số đường hầm còn lại, theo Bộ trưởng Katsz, sẽ bị phá hủy trong quá trình giải giáp và phi quân sự hóa của Hamas, dự kiến diễn ra trong các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, và sẽ trao trả 48 con tin cùng thi thể con tin cho Israel vào ngày 13/10.

Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân và 1.700 người dân Dải Gaza bị quân đội giam giữ.