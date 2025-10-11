Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà họ hiện phải chịu, bắt đầu từ ngày 1/11.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát xuất khẩu đối với "mọi phần mềm quan trọng" của Trung Quốc, theo CNBC.

Tuyên bố trên được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa áp "mức tăng thuế khổng lồ" lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm.

Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc. Đây là những khoáng chất thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao bao gồm ôtô, quốc phòng và bán dẫn.

Trước đó, cùng ngày, ông Trump tiết lộ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, do căng thẳng quanh các biện pháp kiểm soát mới của Bắc Kinh.

Hiện, các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã phải chịu mức thuế rất cao. Cụ thể, mức thuế quan của các loại hàng hóa dao động từ 7,5% đối với hàng tiêu dùng đến 50% đối với thép và nhôm. Theo ước tính của Wells Fargo Economics và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, thuế suất hiệu dụng trung bình đối với hàng Trung Quốc hiện nằm trong khoảng 40%.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết Mỹ vừa biết rằng Trung Quốc đã đưa ra một lập trường "cực kỳ hung hăng" trong vấn đề thương mại, bắt nguồn từ động thái gửi một bức thư có "tính chất thù địch" tới toàn thế giới.

Trong thư, Trung Quốc tuyên bố rằng kể từ ngày 1/11, họ sẽ kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn lên các mọi sản phẩm nước này sản xuất, thậm chí bao gồm cả một số sản phẩm không do Trung Quốc sản xuất.

"Động thái này ảnh hưởng đến tất cả quốc gia và rõ ràng kế hoạch này được họ chuẩn bị từ nhiều năm trước. Đây là hành động chưa từng có trong thương mại quốc tế", ông Trump viết.

Dựa trên lập trường chưa từng có của Trung Quốc, ông Trump nhấn mạnh bắt đầu từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn), nếu Trung Quốc có thêm hành động mới, Mỹ sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc bên cạnh các mức thuế mà họ hiện phải trả.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 1/12, các tổ chức nước ngoài phải có giấy phép nếu muốn xuất khẩu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, chế tạo nam châm hay tái chế của nước này.