Mỹ áp thuế mới với dược phẩm, xe tải, nội thất

Ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp một loạt mức thuế cao đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu, đánh dấu bước đi mới trong chính sách thương mại cứng rắn.

Ô tô sản xuất tại Mexico được vận chuyển đến cửa khẩu biên giới để xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với các loại dược phẩm có thương hiệu hoặc bằng sáng chế nhập khẩu kể từ ngày 1/10, trừ trường hợp các công ty dược đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Ngoài ra, mức thuế 25% sẽ được áp với xe tải hạng nặng, 50% với tủ bếp và bồn rửa phòng tắm, cùng 30% với đồ nội thất bọc nệm. Ông Trump cho rằng động thái này nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước tình trạng “ngập lụt” hàng nhập khẩu, đồng thời khẳng định các biện pháp sẽ mang lại lợi ích cho các hãng xe tải lớn như Peterbilt, Kenworth (thuộc Paccar) và Freightliner (thuộc Daimler Truck).

Chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai đã tiến hành nhiều cuộc điều tra liên quan đến an ninh quốc gia để xem xét khả năng áp thuế lên nhiều loại sản phẩm. Theo giới phân tích, điều này tạo ra tâm lý bất ổn cho thị trường toàn cầu và khiến nhiều doanh nghiệp chần chừ trong quyết định đầu tư.

Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm Mỹ (PhRMA) phản đối mức thuế mới đối với thuốc, lưu ý rằng 53% giá trị nguyên liệu sản xuất dược phẩm tiêu thụ tại Mỹ hiện đã được sản xuất trong nước, phần còn lại chủ yếu nhập từ châu Âu và các đồng minh thân cận.

Phòng Thương mại Mỹ cũng kêu gọi không áp thuế với xe tải, nhấn mạnh 5 nguồn nhập khẩu lớn nhất là Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức và Phần Lan - đều là đối tác hoặc đồng minh. Mexico hiện là nước xuất khẩu xe tải hạng trung và hạng nặng lớn nhất vào Mỹ, với lượng nhập khẩu đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2019.

Giới chuyên gia cảnh báo thuế mới có thể đẩy chi phí vận tải tăng cao, gây áp lực lên lạm phát đúng lúc ông Trump cam kết kiềm chế giá cả tiêu dùng, đặc biệt là hàng thiết yếu như lương thực. Các hãng như Stellantis (sản xuất xe Ram tại Mexico) hay Volvo (dự kiến khai trương nhà máy xe tải trị giá 700 triệu USD ở Monterrey năm 2026) có thể bị ảnh hưởng nặng.

Mexico phản đối các mức thuế này, cho biết trung bình 50% linh kiện trong xe tải xuất khẩu sang Mỹ có nguồn gốc từ chính Mỹ. Trong năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu gần 128 tỷ USD linh kiện xe hạng nặng từ Mexico, chiếm khoảng 28% tổng nhập khẩu. Nhật Bản cũng lên tiếng, nhấn mạnh các doanh nghiệp của họ đã cắt giảm xuất khẩu và tăng cường sản xuất xe tải ngay tại Mỹ.