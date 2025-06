Ông Trump thoát nguy cơ bị luận tội sau đòn không kích Iran

Động thái kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump về quyết định không kích 3 cơ sở hạt nhân Iran hôm 21/6 (giờ miền Đông) được thúc đẩy bởi Hạ nghị sĩ Texas Al Green (đảng viên Dân chủ).

Phần lớn nghị sĩ Dân chủ đứng về phe đa số đảng Cộng hòa để tạm gác dự luật, trong khi hàng chục nghị sĩ Dân chủ khác ủng hộ nỗ lực kêu gọi luận tội của ông Green.

Kết quả bỏ phiếu về nỗ lực khởi động tiến trình luận tội Tổng thống Trump là 79 phiếu thuận và 344 phiếu chống, AP đưa tin.

“Tôi không lấy làm vui gì khi phải làm việc này”, ông Green phát biểu trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu kêu gọi luận tội ông Trump hôm 24/6 (giờ địa phương). “Tôi làm điều này vì không cá nhân nào có quyền đơn phương đưa hơn 300 triệu người Mỹ vào chiến tranh mà không tham khảo ý kiến của Quốc hội”.

“Tôi làm điều này vì tôi hiểu rằng Hiến pháp phải có ý nghĩa, chứ không thể vô nghĩa”, Hạ nghị sĩ Green nói thêm.

Đây không phải nỗ lực đầu tiên trong việc kêu gọi luận tội Tổng thống Trump kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1.

Động thái này cho thấy sự bất an trong nội bộ đảng Dân chủ trước cách điều hành của chính quyền ông Trump, AP nhận định.

Đáng chú ý, ông Green từ lâu được biết tới là một tiếng nói chỉ trích ông Trump thường xuyên trong quá khứ. Thậm chí, hạ nghị sĩ gốc Texas này từng bị đuổi khỏi hội trường Quốc hội vì làm gián đoạn bài phát biểu của Tổng thống Trump hồi tháng 3.

Trước đó cùng ngày, ông Trump đã chỉ trích gay gắt Hạ nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez (bang New York) vì bà cho rằng hành động quân sự của ông đối với Iran là hành vi có thể bị luận tội.

Nội bộ Hạ viện Mỹ được cho là cũng có những phản ứng trái chiều liên quan đến chiến dịch "Búa Đêm" của ông Trump nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran khi một số nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ không được thông báo về kế hoạch này, theo CNN.

Đơn cử, Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, chỉ nhận được thông tin sát giờ, thậm chí sau khi chiến dịch bắt đầu.

Giới lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện cẩn trọng không chỉ trích trực tiếp ông Green. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng trọng tâm của các nghị sĩ hiện tại là các vấn đề khác.

Những vấn đề liên quan đến luận tội thường phụ thuộc vào quyết định của các nghị sĩ, không có áp lực từ lãnh đạo buộc phải bỏ phiếu theo hướng nhất định.

Hạ nghị sĩ Pete Aguilar (California), Chủ tịch khối Dân chủ Hạ viện, cho biết các nghị sĩ “sẽ đại diện cho cử tri và cộng đồng của họ”.

“Vào thời điểm này, chúng tôi đang tập trung vào hệ quả mà dự luật thuế khổng lồ, xấu xí này sẽ mang lại”, ông Aguilar nói, ngụ ý về gói giảm thuế lớn của ông Trump đang được Quốc hội xem xét.

“Vì đây là trọng tâm lớn nhất mà chúng tôi cần tập trung vào lúc này nên tôi nghĩ những vấn đề khác chỉ là thứ yếu và có thể gây xao nhãng", ông Aguilar nói thêm.

Cũng trong ngày 24/6, hai Thẩm phán Tòa phúc thẩm Amy St. Eve và Michael Scudde đã lên tiếng chỉ trích nỗ lực kêu gọi luận tội Tổng thống Trump mà Hạ nghị sĩ Green khởi xướng, theo Reuters.

Hai thẩm phán nói trên đều được bổ nhiệm bởi Tổng thống Trump.

Ông Trump từng hai lần bị Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội trong nhiệm kỳ đầu. Năm 2019, người đứng đầu Nhà Trắng bị luận tội vì giữ lại viện trợ cho Ukraine khi nước này đối mặt với động thái quân sự từ Nga.

Năm 2021, ông Trump tiếp tục bị luận tội vì bị cáo buộc kích động bạo loạn trong vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Trong cả hai lần, Thượng viện đều tuyên bố ông trắng án, cho phép ông trở lại cương vị tổng thống.

Hạ nghị sĩ Green, người trước đó đã nhiều lần đệ trình dự thảo luận tội ông Trump trong năm nay, vẫn là một trong những tiếng nói kiên định chỉ trích các hành động của tổng thống. Ông thậm chí cho rằng nếu các hành động của Tổng thống Trump không bị ngăn lại, nước Mỹ có thể trượt dài vào con đường chuyên chế, theo AP.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 24/6, Hạ nghị sĩ Green cho biết ông muốn thúc đẩy cuộc bỏ phiếu nhằm cho thấy ít nhất có một thành viên Quốc hội đang theo dõi sát sao các hành động của tổng thống và nỗ lực kiểm soát quyền lực của Nhà Trắng.

