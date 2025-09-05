Ông Trump tái lập Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng lại tên gọi lịch sử Bộ Chiến tranh, động thái thể hiện hình ảnh cứng rắn của Mỹ trong lĩnh vực quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó tổng thống JD Vance (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng tức Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 5/9 (giờ địa phương), cho phép đổi thương hiệu Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, theo AP.

Theo quy định, ông Trump không thể chính thức thay đổi tên gọi mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, trong khi chờ thủ tục lập pháp, Nhà Trắng cho biết Tổng thống sẽ cho phép Lầu Năm Góc sử dụng “tên gọi song song”, qua đó có thể quay lại với tên ban đầu.

Thông tin trên được một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với điều kiện ẩn danh, trước khi công bố chính thức và được cụ thể hóa trong một tài liệu tóm tắt của Nhà Trắng.

Bộ Chiến tranh của Mỹ được thành lập từ năm 1789, trùng với thời điểm Hiến pháp có hiệu lực. Đến năm 1947, sau Thế chiến II, Quốc hội thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Ngay sau khi thông tin được Fox News đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gây chú ý khi đăng dòng chữ “DEPARTMENT OF WAR” trên mạng xã hội.

Thực tế, ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng không phải mới. Ông Trump và Hegseth đã nhiều lần bàn bạc, thậm chí hồi tháng 3, Hegseth còn tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội về vấn đề này. Trong bài phát biểu tại căn cứ Fort Benning, bang Georgia, hôm 4/9, ông ám chỉ rằng “chức danh của tôi có thể sẽ hơi khác đi vào ngày mai”.

Tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về khả năng khôi phục tên gọi cũ, ông Trump khẳng định: “Ai cũng thích cái tên đó, vì chúng ta đã có lịch sử chiến thắng huy hoàng khi còn là Bộ Chiến tranh. Sau này đổi sang Bộ Quốc phòng, mọi thứ đã khác”.

Khi phóng viên nhắc rằng việc này cần đến Quốc hội, ông đáp: “Chúng tôi sẽ cứ làm thôi. Tôi tin chắc Quốc hội sẽ ủng hộ nếu cần”.

Động thái này nằm trong chuỗi thay đổi văn hóa mà Bộ trưởng Hegseth thúc đẩy tại Lầu Năm Góc từ khi nhậm chức đầu năm nay.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hegseth đã mạnh tay loại bỏ những gì ông coi là ảnh hưởng của “văn hóa thức tỉnh” (woke culture) đối với quân đội: từ việc chấm dứt các chương trình đa dạng, cho đến việc rà soát, loại bỏ tài liệu bị cho là gây chia rẽ trong thư viện và trên website quân sự.

Hệ quả là hàng trăm cuốn sách tại các học viện quân sự bị thu hồi để xem xét, trong đó có cả sách viết về thảm họa Holocaust và hồi ký của Maya Angelou. Hàng nghìn trang web vinh danh phụ nữ và các nhóm thiểu số cũng bị gỡ bỏ.

Không chỉ vậy, ông Hegseth còn giám sát việc loại bỏ toàn bộ binh sĩ chuyển giới ra khỏi quân ngũ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Sean Parnell, từng khẳng định hồi tháng 3: “Tổng thống và Bộ trưởng đã nói rất rõ, bất kỳ ai cho rằng đa dạng là sức mạnh của Bộ Quốc phòng thì, thẳng thắn mà nói, là sai lầm”.