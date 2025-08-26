Ông Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Donald Trump hé lộ chính quyền của ông có thể sẽ đổi tên “Bộ Quốc phòng” thành “Bộ Chiến tranh” trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Reuters

“Tôi không muốn dừng lại ở phòng thủ. Tôi còn muốn tấn công.” Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cho biết các quan chức “có thể” sẽ quyết định mang cái tên này trở lại trong khoảng một tuần nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng nhiều lần tỏ ra tiếc nuối khi cái tên bị thay đổi sau Thế chiến II. Ông từng tuyên bố sẽ khôi phục “tinh thần chiến binh” cho bộ.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Khi chúng ta thắng Thế chiến I và Thế chiến II, nó được gọi là Bộ Chiến tranh. Và với tôi, đó mới đúng là bản chất của nó. Mọi người đều thích giai đoạn huy hoàng khi chúng ta liên tục giành chiến thắng với cái tên Bộ Chiến tranh, vậy mà sau đó chúng ta lại đổi thành Bộ Quốc phòng”.

Bộ Chiến tranh của Mỹ tồn tại từ năm 1789 đến năm 1947. Chính quyền Tổng thống Harry Truman đã tách bộ này thành Lục quân và Không quân, đồng thời sáp nhập với Hải quân, vốn trước đó hoạt động độc lập. Sau đó, Truman thành lập cơ quan mới ở cấp nội các và đặt tên là Bộ Quốc phòng.

Mục đích của Truman là trao quyền lực quản lý các nhánh quân đội riêng biệt, đặc biệt là Hải quân, cho người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Trong những tuần gần đây, ông Trump liên tục gợi ý về khả năng khôi phục tên cũ, thậm chí gọi Hegseth là “Bộ trưởng Bộ Chiến tranh” tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 và cho rằng sự thay đổi trước kia là kết quả của “tính hình thức trong chính trị”

Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào tòa nhà cũ cạnh Nhà Trắng, bạn vẫn thấy nơi từng ghi là Bộ trưởng Chiến tranh. Sau đó, chúng ta trở nên quá hình thức và đổi thành Bộ trưởng Quốc phòng”.

Bộ trưởng Hegseth thậm chí từng hỏi ý kiến của những người theo dõi tài khoản X cá nhân của ông ngày 22/3 về việc đổi tên bộ.

Báo Politico nhận định, tổng thống Mỹ từng khẳng định vai trò của mình trong nỗ lực giải quyết các xung đột toàn cầu nhưng việc muốn khôi phục cái tên “Bộ Chiến tranh” lại cho thấy ông cũng rất muốn nhấn mạnh sức mạnh quân sự ở nước ngoài.

Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Quốc phòng chuyển câu trả lời sang Nhà Trắng. Phó thư ký báo chí Anna Kelly trích dẫn lại lời Tổng thống và cho biết: “Đó là lý do ông ưu tiên những người lính chiến đấu tại Lầu Năm Góc thay vì các chính sách DEI hay tư tưởng thức tỉnh. Hãy chờ xem!”

Tuy vậy nhiều khả năng Lầu Năm Góc sẽ cần Quốc hội phê chuẩn, vì bộ này được thành lập dựa trên luật pháp tồn tại hàng chục năm.