Ông Trump sẽ hoãn bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhắc đến khả năng không tổ chức bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, dù ông nói bằng phong cách “nửa đùa, nửa thật”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington DC, Mỹ, ngày 13/12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, ông Trump đang không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng. Theo cuộc thăm dò mới nhất của CNN được công bố ngày 16/1, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đang ở mức thấp trên hầu hết vấn đề. Điều này khiến Tổng thống Mỹ thấy khó hiểu.



“Tôi mong ai đó có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc công chúng đang nghĩ gì. Tôi sẽ không nói: Hủy bầu cử đi, người ta nên hủy bầu cử. Vì nói thế, báo chí tin giả sẽ lại nói: Ông ta muốn hủy bầu cử, ông ta là một kẻ độc tài”, ông Trump từng nói với các nghị sĩ Cộng hòa trong bài phát biểu hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trong tuần qua, ông Trump vẫn nhắc lại ý tưởng hủy bầu cử. Ông cho rằng đảng Cộng hòa đã thành công đến mức “nghĩ kỹ thì chúng ta thậm chí không cần tổ chức bầu cử nữa”.

Ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Tổng thống Mỹ chỉ muốn “đùa vui” và “hài tếu” một chút.

Nửa đùa, nửa thật

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington DC, Mỹ, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, nếu đó chỉ là trò đùa, thì đây là trò đùa ông Trump đã nhắc đi nhắc lại trong nhiều tháng. Tháng 9 năm ngoái, khi nghe Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích rằng Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời gian ban bố thiết quân luật vì xảy ra xung đột, ông Trump tỏ ra quan tâm.

“Ý ông là trong thời chiến thì không thể tổ chức bầu cử? Vậy cho tôi hỏi, ba năm rưỡi nữa, nếu Mỹ tình cờ đang trong chiến tranh với bên nào đó, thì cũng không bầu cử nữa à? Ồ, nghe hay đấy”, ông Trump nói, còn những người có mặt tại cuộc gặp thì cười.

Ông Trump thường xuyên đưa ra những phát biểu thoạt tiên nghe như đang đùa, cho đến khi điều ấy không còn là đùa nữa. Ý tưởng “sở hữu Greenland” hiện tại không phải là chuyện đùa.

Hiện tại, nếu ông Trump có lo ngại về cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 cũng là điều dễ hiểu. Các Tổng thống Mỹ hiếm khi giành thêm ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong khi đó, chỉ cần mất vài ghế, đảng Cộng hòa có thể bị mất quyền kiểm soát Hạ viện. Điều này sẽ buộc Nhà Trắng phải thương lượng với đảng Dân chủ trong các vấn đề về ngân sách và có khả năng phải đối mặt với các cuộc điều tra.

Giới chức tại một số bang của Mỹ chia sẻ với CNN rằng họ đang cân nhắc tới các kịch bản có thể xảy ra xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong tuần qua, một chính trị gia của bang Arizona, ông Adrian Fontes, nói: “Không ai có thể hủy bầu cử. Chúng tôi đang giả định nhiều kịch bản khác nhau để bảo đảm rằng nền dân chủ được duy trì. Nếu ai đó cố hủy bỏ cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ ra tòa, xin lệnh và hy vọng có sự hỗ trợ của lực lượng thực thi pháp luật để có thể làm những việc cần làm”.

Theo quy định, Quốc hội khóa mới phải tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1/2027. Ngày bầu cử được quy định rõ trong luật, về cơ bản, Quốc hội Mỹ có thể thay đổi ngày bầu cử, nhưng không thể hủy bỏ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bầu cử do các bang tổ chức. Trong những tình huống cực đoan như xảy ra thảm họa lớn, thống đốc bang và nghị viện bang có thể điều chỉnh lịch bầu cử tại bang mình. Tuy nhiên, điều này chưa từng xảy ra tại Mỹ.

Tích cực vẽ lại bản đồ trước giờ G

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm sự kiện Rocky Mount ở thành phố Rocky Mount, bang North Carolina, Mỹ, ngày 19/12/2025. Ảnh: Reuters.

Hệ thống bầu cử tại Mỹ đang thay đổi và có thể tạo nên những ảnh hưởng sâu rộng về lâu dài. Cuộc chiến vẽ lại các khu vực bầu cử do ông Trump khởi xướng vẫn đang tiếp diễn.

Đảng Cộng hòa đã có thêm 9 khu vực bầu cử có lợi, trong khi đảng Dân chủ giành được 6 khu vực. Sau thành công ở bang Texas, Đảng Cộng hòa đang nhìn thấy cơ hội ở bang Florida.

Tương tự, sau khi giành lợi thế ở bang California, đảng Dân chủ chuẩn bị trưng cầu dân ý về việc phân chia lại khu vực bầu cử ở bang Virginia.

Nếu Tòa án Tối cao tiếp tục thông qua các bản đồ bầu cử mới do các bang đề xuất lên, cả hai đảng sẽ cùng xúc tiến việc vẽ lại bản đồ bầu cử ở nhiều bang khác. Về dài hạn, việc thay đổi bản đồ bầu cử có thể xảy ra ngày càng nhiều hơn.

Cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử ở Mỹ chính thức bắt đầu từ ngày 5/12/2025, khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết chấp thuận để bang Texas, bang lớn thứ 2 của nước Mỹ, sử dụng bản đồ phân chia lại các khu vực bầu cử, áp dụng ngay trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Bang Texas vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Khi điều chỉnh bản đồ phân chia khu vực bầu cử, chính quyền bang Texas tạo ra thêm 5 khu vực bầu cử có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, như vậy, bang Texas có thể giúp đảng Cộng hòa giành thêm 5 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Thông thường, các khu vực bầu cử tại các bang của Mỹ chỉ được phân chia lại sau những cuộc điều tra dân số, tiến hành định kỳ khoảng 10 năm một lần.

Lần phân chia gần nhất được tiến hành vào năm 2021. Cuộc điều tra dân số tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2030. Tuy nhiên, bang Texas đã sớm vẽ lại bản đồ bầu cử, gây nên nhiều tranh cãi.

Ban đầu, đề xuất của bang Texas khi đưa ra bản đồ bầu cử mới bị thẩm phán liên bang bác bỏ, nhưng sau đó, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đã đình chỉ quyết định của tòa cấp dưới và cho phép Texas sử dụng bản đồ bầu cử mới.

Đến ngày 14/1, bang California, bang lớn thứ 3 của nước Mỹ và là một bang "thân Dân chủ", cũng được sử dụng bản đồ bầu cử mới và đã tạo được thêm 5 khu vực bầu cử có lợi cho đảng Dân chủ.

Một số bang khác cũng đang tích cực vẽ lại bản đồ bầu cử khiến cục diện cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang trở nên khó đoán.

Hiện tại, ông Trump còn đang muốn kiểm soát chặt chẽ hơn cách các bang tổ chức bầu cử. Trong tuần qua, một tòa án liên bang đã đứng về phía bang California, bác bỏ yêu cầu của chính phủ khi yêu cầu bang này cung cấp dữ liệu về 23 triệu cử tri trong bang.

Sắp tới, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét liệu các lá phiếu gửi qua thư có dấu bưu điện trước ngày bầu cử, nhưng thư đến sau ngày bầu cử, có được tính là phiếu bầu hợp lệ hay không. Đây là một phán quyết quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến hình thức bỏ phiếu qua thư vốn được mở rộng trong những năm gần đây.

Từ nay đến tháng 11 vẫn còn nhiều thời gian để đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ xoay chuyển tình hình, dự báo sẽ vẫn còn nhiều kịch bản khó đoán được đôi bên tung ra.