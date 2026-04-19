Ông Trump ra tối hậu thư trước vòng đàm phán thứ 2 của Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ có mặt tại Pakistan vào ngày 20/4 để tiến hành đối thoại với Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 19/4, ông Trump không nêu rõ thành phần phái đoàn Mỹ tham gia vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với Iran tại Islamabad. Nhà Trắng và văn phòng Phó Tổng thống JD Vance - người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên - chưa phản hồi ngay các yêu cầu bình luận.

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp này, ông Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nổ súng tại eo biển Hormuz hôm 17/4, đồng thời cảnh báo sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu Tehran không chấp nhận đề xuất của Washington.

“Nếu họ không làm vậy, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, theo các nguồn tin am hiểu tiến trình thương lượng, phái đoàn Iran dự kiến tới Pakistan vào ngày 21/4 để đàm phán với Mỹ. Nguồn tin cho biết thành phần đoàn nhiều khả năng không thay đổi so với vòng trước, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Phía Iran kỳ vọng hai bên sẽ đưa ra tuyên bố mang tính biểu tượng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn vào 22/4. Nếu tiến trình diễn ra thuận lợi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tới Islamabad, Tổng thống Iran cũng sẽ tham dự. Khi đó, hai bên có thể tổ chức “cuộc gặp cấp nguyên thủ” và ký một “Tuyên bố Islamabad” chung, theo các nguồn tin.

Trước đó, Tehran đã tái khẳng định quan điểm sẽ hạn chế tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz chừng nào Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng của Iran, trong bối cảnh các bên trung gian chạy đua kéo dài lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào ngày 22/4.

Hai lệnh phong tỏa đối đầu đã làm phức tạp nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn dắt, đồng thời làm dấy lên nghi ngại về khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến kéo dài hai tuần.

“Không thể có chuyện các bên khác tự do đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng tôi bị ngăn cản”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình nhà nước tối ngày 18/4.

Ông Qalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran với Mỹ, chỉ trích lệnh phong tỏa của Washington là “quyết định ngây thơ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết”. Trước khi ông Trump đưa ra phát biểu mới nhất, ông cho biết Iran vẫn theo đuổi hòa bình dù tồn tại sự nghi kỵ sâu sắc với Mỹ.

“Sẽ không có bước lùi trên mặt trận ngoại giao”, ông nói, đồng thời thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn rất lớn.

Iran trước đó đã tuyên bố mở lại eo biển Hormuz sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon có hiệu lực hôm 17/4. Tuy nhiên, sau khi ông Trump khẳng định việc phong tỏa các cảng Iran “vẫn được duy trì toàn diện” cho đến khi đạt được thỏa thuận, Tehran cho biết sẽ tiếp tục áp đặt hạn chế tại eo biển này.

Sau khi lưu lượng tàu thuyền tăng nhẹ vào ngày 18/4, các tàu trong Vịnh Ba Tư nhanh chóng dừng di chuyển do lo ngại an ninh, sau khi hai tàu treo cờ Ấn Độ bị nổ súng giữa hành trình và buộc phải quay đầu.

Diễn biến này khiến eo biển - nơi chiếm khoảng 1/5 lưu lượng dầu mỏ toàn cầu - quay lại trạng thái căng thẳng trước ngừng bắn, đe dọa làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng và đẩy các bên tiến gần hơn tới nguy cơ tái xung đột khi chiến sự bước sang tuần thứ tám.

Một sĩ quan cảnh sát đang dỡ bỏ dây thép gai để mở đường cho một chiếc xe quân đội trong cuộc tuần tra tại D Chowk gần Phủ Tổng thống vào ngày 19/4, khi Pakistan chuẩn bị đăng cai tổ chức giai đoạn hai của cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày trước khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran hết hiệu lực, Tehran hôm 18/4 cho biết đã nhận được đề xuất mới từ Washington, trong khi các nhà trung gian Pakistan đang nỗ lực thu xếp vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo trong những ngày tới.

Giới chức Pakistan đã bắt đầu siết chặt an ninh tại thủ đô Islamabad. Một quan chức khu vực tham gia tiến trình hòa giải cho biết các công tác chuẩn bị đang được hoàn tất và các nhóm an ninh tiền trạm của Mỹ đã có mặt tại hiện trường.

Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo đòn đánh mới nhằm vào Mỹ, Israel Ngày 19/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei phát cảnh báo “thất bại cay đắng mới” với Mỹ và Israel khi căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, nơi ít nhất hai tàu thương mại báo cáo bị nổ súng.