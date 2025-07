Ông Trump ra hạn chót 10-12 ngày cho Nga chấm dứt chiến sự Ukraine

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không hài lòng với tiến triển hiện tại trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nêu rõ: “Tôi sẽ rút ngắn con số 50 ngày đó xuống, vì tôi nghĩ mình biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga và các nước mua hàng xuất khẩu của Nga nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm.

Ngay sau phát ngôn của ông Trump, chỉ số MOEX - chỉ số chính của thị trường chứng khoán Nga - giảm 1,2% trong phiên giao dịch cùng ngày và mất 0,8% so với chốt phiên hôm trước. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc đe dọa trừng phạt là cách tiếp cận mang tính áp đặt và không phù hợp với lập trường của Moskva.

Trong khi đó, phía Ukraine bày tỏ sự ủng hộ trước tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Trợ lý Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho rằng lập trường cứng rắn của Mỹ có thể khiến các bên liên quan phải xem xét lại hành động của mình.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.