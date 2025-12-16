Ông Trump nói nhiều lần bị 'dội gáo nước lạnh' về tình hình Ukraine

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc trao đổi tại Berlin (Đức) diễn ra rất tích cực, triển vọng về hòa bình tại Ukraine đang ở rất gần. Ông Trump cho biết ông rất lạc quan, dù từng nhiều lần bị “dội nước lạnh”.

Cảnh hoang tàn ở thị trấn Dobropillia, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 9/12. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 tuyên bố triển vọng chấm dứt chiến sự tại Ukraine đang “gần hơn bao giờ hết”. Các quan chức Mỹ cũng cho biết những bảo đảm an ninh tăng cường dành cho Kyiv đã giúp thúc đẩy quá trình đàm phán. Tuy nhiên, Washington cũng nhấn mạnh các đề xuất của Mỹ sẽ không tồn tại vô thời hạn.

“Tôi nghĩ hiện nay chúng ta đang tiến gần hơn tới mục tiêu so với bất kỳ thời điểm nào trước đây, hãy xem chúng ta có thể làm được gì”, ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu đã đạt được đồng thuận về việc xây dựng một cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, với tính chất tương tự như NATO, theo New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ hôm 15/12.

Tổng thống Mỹ vẫn lạc quan sau nhiều lần bị “dội nước lạnh”

Đánh giá của phía Mỹ được đưa ra sau các cuộc thảo luận đã diễn ra tại Berlin (Đức) giữa các đại diện của châu Âu, Ukraine và Mỹ. Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner - dẫn đầu.

Trong ngày 15/12, ông Trump đã gọi điện cho các lãnh đạo châu Âu đang dự bữa tối tại Berlin để trao đổi về những thỏa thuận đang được hình thành. Ông cũng có hai cuộc trao đổi riêng với ông Witkoff và ông Kushner nhằm cập nhật và thảo luận thêm về tiến trình đàm phán tại Berlin.

“Mọi chuyện có vẻ đang tiến triển rất tốt, nhưng chúng tôi đã nói như vậy trong suốt quãng thời gian dài, và đây vẫn là một bài toán khó”, ông Trump nhận định sau các cuộc gọi.

Tổng thống Trump tham gia một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: Reuters.

Ông Trump thừa nhận từng nhiều lần lạc quan, nhưng các kỳ vọng của ông lại bị “dội gáo nước lạnh” khi một trong hai bên thay đổi lập trường. “Vấn đề là họ muốn chấm dứt xung đột, rồi đột nhiên lại thay đổi. Chúng tôi phải đưa họ về cùng một lập trường”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhận định các cuộc trao đổi tại Berlin “rất tích cực”, đồng thời tiết lộ thêm rằng ông đã có “cuộc nói chuyện dài” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo một quan chức Mỹ, khoảng 90% các vấn đề giữa Nga và Ukraine đã được giải quyết. Điểm nghẽn còn lại chủ yếu xoay quanh việc nhượng bộ lãnh thổ. Phía Mỹ đã đưa ra những ý tưởng “đáng suy ngẫm” nhằm tháo gỡ bế tắc, trong đó có đề xuất xây dựng một “khu kinh tế tự do”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng nhận định những bảo đảm về vật chất và pháp lý mà Mỹ đưa ra là “thực sự quan trọng” cho quá trình đàm phán.

Các cuộc đàm phán tại Berlin cũng làm rõ hơn các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó có việc thiết lập cơ chế giảm xung đột và giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các quan chức từ chối nêu chi tiết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine chấp nhận thỏa hiệp về bảo đảm an ninh thay vì gia nhập NATO. Theo một quan chức khác, ông Trump sẵn sàng đưa gói bảo đảm an ninh cho Ukraine do Mỹ hậu thuẫn ra trước Quốc hội Mỹ. Ông gọi đây là “chuẩn mực bạch kim” cho những gì Washington có thể dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ tin rằng ông có thể thuyết phục Moscow chấp nhận các bảo đảm này. Phía Mỹ cũng cho biết Nga đã phát tín hiệu sẵn sàng để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh những đề xuất của ông Trump sẽ không kéo dài vô hạn. “Các nước châu Âu bày tỏ sự trân trọng lớn trước việc Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra các bảo đảm. Nhưng những bảo đảm đó sẽ không nằm trên bàn đàm phán mãi”, CNN dẫn lời một quan chức.

Các bên cũng đã thảo luận về kế hoạch tái thiết Ukraine. Phía Mỹ chưa cho biết thời điểm gửi bản thỏa thuận mới tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề mấu chốt cuối cùng, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ, phải do Moscow và Kyiv trực tiếp quyết định.

Theo nguồn tin từ quan chức Mỹ, ông Witkoff và ông Kushner sẵn sàng tới Nga nếu cần thiết, để tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán đưa lại hòa bình cho Ukraine.

Châu Âu sẽ điều quân để bảo đảm an ninh cho Ukraine

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 15/12 tuyên bố mọi quyết định liên quan đến khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga chỉ có thể được đưa ra sau khi Kyiv đã nhận được những bảo đảm an ninh vững chắc. Trong những bảo đảm đó, nhất định phải có một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia do châu Âu dẫn dắt.

Các đại diện tham gia đàm phán về vấn đề hòa bình tại Ukraine chụp ảnh tập thể tại Văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin ngày 15/12. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp tại Berlin giữa 10 nhà lãnh đạo châu Âu cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã có mặt tại Berlin để hậu thuẫn cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn của Mỹ và đại diện của Ukraine. Mục tiêu là thúc đẩy quá trình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo tuyên bố của các nhà lãnh đạo châu Âu, một trong những trụ cột của gói bảo đảm an ninh là việc Ukraine được duy trì lực lượng vũ trang khoảng 800.000 quân. Bên cạnh đó, châu Âu sẽ phối hợp thành lập một “lực lượng đa quốc gia tại Ukraine”, với sự tham gia góp quân tự nguyện của các nước, lực lượng này sẽ được Mỹ hậu thuẫn.

“Lực lượng đa quốc gia gìn giữ hòa bình tại Ukraine sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine, bảo đảm an ninh không phận, an toàn hàng hải, đồng thời triển khai các hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine”, tuyên bố nêu rõ.

Gói bảo đảm an ninh mà các nhà lãnh đạo châu Âu hướng đến còn bao gồm một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, nhằm cung cấp cảnh báo sớm về nguy cơ Ukraine bị tấn công trong tương lai, đồng thời sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi biến động có thể xảy ra.

“Sau cùng, các quyết định về vấn đề lãnh thổ sẽ thuộc về người dân Ukraine, các quyết định ấy chỉ được đưa ra sau khi các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine đã được triển khai đầy đủ”, tuyên bố chung nhấn mạnh.