Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk

Mỹ thúc giục Ukraine rút quân khỏi Donetsk, tập trung vào vấn đề lãnh thổ trong các vòng đàm phán tại Berlin nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.

Ngày 15/12, một nguồn thạo tin cho biết trong vòng hòa đàm tại Berlin (Đức), các nhà đàm phán của Mỹ đã khẳng định rằng phía Ukraine cần chấp thuận rút quân khỏi khu vực Donetsk và nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là vấn đề then chốt đối với Nga.

Nguồn tin cho biết hiện vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết và phái đoàn Ukraine trong ngày 14/12 cho biết điều này cần được thảo luận thêm.

Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tiết lộ giới chức nước này và Mỹ đã đạt được “tiến triển thực chất” trong vòng đàm phán tại Berlin.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 15/12, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố sau cuộc điện đàm cùng ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine “hiện nay gần hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận này với báo chí tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng sau khi tham gia hội nghị thượng đỉnh qua điện thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin.

Hãng tin AFP của Pháp cho biết thêm Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã có “một cuộc trao đổi rất tốt” với các nhà lãnh đạo châu Âu. Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất tốt, mọi việc dường như đang tiến triển, nhưng chúng tôi đã nói điều đó từ lâu rồi”, ông Trump nói.

Sự can dự của ông Trump vào xung đột Nga - Ukraine bắt nguồn từ cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ.

Gần đây, chính quyền của ông Trump đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm với sự đóng góp ý kiến từ Điện Kremlin.

“Chúng tôi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các nhà lãnh đạo châu Âu, họ cũng muốn chấm dứt cuộc chiến”, ông Trump nói thêm.

Báo The Kyiv Post cho rằng mối quan hệ của ông Trump với châu Âu trong thời gian gần đây căng thẳng hơn nhiều so với những phát biểu này.

Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ được công bố hôm 5/12 cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu làm suy yếu nỗ lực của ông Trump nhằm khôi phục hòa bình cho Ukraine.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin “gần đây”, và rằng “ở thời điểm này, Liên bang Nga muốn chấm dứt cuộc chiến”.

“Vấn đề là họ đều muốn chấm dứt, rồi đột nhiên lại không muốn nữa”, Tổng thống Trump tiếp tục.

Do đó, theo nhà lãnh đạo Mỹ, “chúng ta phải đưa họ về cùng một lập trường, và tôi nghĩ điều đó đang diễn ra”.

Trước đó trong ngày 15/12, Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hoan nghênh cam kết của Mỹ về việc cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine “tương tự Điều 5”.

Tuy nhiên, ông Zelensky tỏ ra kém lạc quan hơn nhiều so với các quan chức Mỹ về tiến triển của các cuộc đàm phán, khi mô tả các bảo đảm an ninh mà các quan chức nói là “về cơ bản đã được nhất trí” chỉ là “bản dự thảo đầu tiên”.

Trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tham gia cùng Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đức Merz tại Berlin, họ đã ra một tuyên bố nêu rõ tầm nhìn của mình về các bảo đảm an ninh có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình, bao gồm một “lực lượng đa quốc gia” do châu Âu dẫn đầu hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

“Tới lúc này, trách nhiệm thuộc về Liên bang Nga trong việc thể hiện thiện chí hướng tới một nền hòa bình lâu dài bằng cách chấp thuận kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump và chứng minh cam kết chấm dứt giao tranh bằng việc đồng ý ngừng bắn”, tuyên bố nhấn mạnh.

Về phía Liên bang Nga, hãng tin Reuters của Anh tối 24/11 cho biết cùng ngày Điện Kremlin nói rằng đề xuất đối trọng của châu Âu đối với kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ về Ukraine là thiếu tính xây dựng và hoàn toàn không phù hợp với Moskva.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, nói với các phóng viên tại Moskva rằng: “Bản kế hoạch châu Âu, nhìn qua thì… hoàn toàn không có tính xây dựng và không phù hợp với chúng tôi”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko tuyên bố bất kỳ kế hoạch hòa bình nào ở Liên minh châu Âu (EU) cũng đang trở thành kế hoạch tiếp tục chiến tranh.

Trước đó vào hôm 21/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói rằng các đề xuất của Mỹ về hòa bình tại Ukraine có thể là cơ sở để giải quyết xung đột, nhưng nếu Kyiv từ chối kế hoạch này thì các lực lượng của Liên bang Nga sẽ tiến xa hơn.