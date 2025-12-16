Ukraine lần đầu đánh chìm tàu ngầm Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã sử dụng một loại phương tiện không người lái dưới nước mới để tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk, đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Liên bang Nga.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào ngày 15/12/2025 rằng họ đã sử dụng phương tiện không người lái hải quân mới mang tên “Sub Sea Baby” để tấn công một tàu ngầm của Hải quân Liên bang Nga.từ video do SBU công bố/YouTube

Báo The Kyiv Post của Ukraine chiều 15/12, theo giờ địa phương dẫn thông cáo báo chí từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết nước này Ukraine đã triển khai một loại phương tiện không người lái dưới nước hoàn toàn mới, trước đây chưa từng được công bố, mang tên “Sub Sea Baby”, và đã đánh chìm một tàu ngầm lớp Kilo của Liên bang Nga tại cảng Novorossiysk.

Theo The Kyiv Post, Cơ quan An ninh Ukraine không nêu rõ thời điểm cụ thể của cuộc tấn công.

Trong thông cáo báo chí công bố hôm 15/12, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết “một tàu ngầm của Liên bang Nga thuộc lớp 636.3 ‘Varshavyanka’” đã bị tấn công và “chịu hư hại nghiêm trọng, thực tế bị loại khỏi vòng chiến”.

Đoạn video do Cơ quan An ninh Ukraine công bố kèm theo thông báo cho thấy nhiều tàu chiến Nga đang neo đậu tại Novorossiysk, trong đó có chiếc tàu ngầm nổi trên mặt nước tại cầu cảng, khi một vụ nổ xảy ra gần đó làm nước bắn tung lên.

Cơ quan An ninh Ukraine ước tính giá trị của chiếc tàu ngầm vào khoảng 400 triệu USD , và có thể lên tới 500 triệu USD để thay thế do tác động của các lệnh trừng phạt.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine, tàu ngầm này có khả năng mang theo tối đa bốn tên lửa hành trình Kalibr, loại vũ khí từng được các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine.

“Lớp tàu ngầm này còn được gọi là ‘Hố Đen’ do thiết kế thân tàu có khả năng hấp thụ âm thanh, khiến nó gần như không thể bị phát hiện bằng sonar”, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết khi mô tả chiếc tàu ngầm bị phá hủy.

Cơ quan An ninh Ukraine khẳng định đây là một chiến dịch phối hợp với Hải quân Ukraine.

“Đây là chiến dịch chung của Cục 13 - Tổng cục Phản gián Quân sự thuộc Cơ quan An ninh Ukraine và Lực lượng Hải quân Ukraine”, thông cáo nêu rõ.

Phương tiện không người lái ‘Sea Baby’

Hiện vẫn còn rất ít thông tin về thiết bị bay không người lái mới mang tên “Sub Sea Baby”, song cách đặt tên cho thấy nó có liên quan đến dòng phương tiện không người lái mặt nước “Sea Baby” của Cơ quan An ninh Ukraine.

Ngày 10/12, Cơ quan An ninh Ukraine đã sử dụng một số phương tiện không người lái Sea Baby để tấn công một tàu chở dầu được xác định thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga trên Biển Đen.

Trước đó, vào ngày 29/11, Cơ quan An ninh Ukraine cũng đã dùng Sea Baby để tấn công hai tàu chở dầu bị trừng phạt là Kairo và Virat, cũng thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga trên Biển Đen.

Ukraine lần đầu công bố Sea Baby sau khi Liên bang Nga mở chiến dịch quân sự năm 2022, và loại thiết bị này đã đóng vai trò then chốt giúp Kyiv duy trì ưu thế Hải quân trên Biển Đen, bất chấp việc Ukraine sở hữu lực lượng Hải quân hạn chế sau khi Liên bang Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

Các phương tiện không người lái này thường xuyên được sử dụng để tấn công Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga và đã góp phần buộc Moskva phải rút các tàu chiến khỏi Crimea bị chiếm đóng, chuyển về cảng Novorossiysk trên lãnh thổ Liên bang Nga, một phần do mối đe dọa từ các phương tiện không người lái trên biển của Ukraine.

Tháng 7/2023, Ukraine đã sử dụng Sea Baby để tấn công các trụ đỡ của cầu Kerch - cây cầu nối Crimea bị chiếm đóng với phần lãnh thổ chính của Liên bang Nga.

Cây cầu này được xây dựng theo chỉ đạo của Tổng thống Liên bang Liên bang Nga Vladimir Putin như một biểu tượng chính trị, và được chính Tổng thống Putin khánh thành vào năm 2018.

Tháng 10, Cơ quan An ninh Ukraine cũng đã công bố các phiên bản Sea Baby được trang bị súng máy và bệ phóng rocket.