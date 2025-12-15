Nhiều cơ sở dầu mỏ Nga bốc cháy

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng các kho dầu và nhà máy lọc dầu tại Volgograd, Yaroslavl, Krasnodar Krai và Crimea, gây ra hỏa hoạn, sơ tán dân cư và đóng cửa sân bay.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 14/12, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu của các quan chức và kênh địa phương của Liên bang Nga cho biết các đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đã đánh trúng nhiều kho dầu và nhà máy lọc dầu trên khắp một số khu vực của Liên bang Nga và Bán đảo Crimea, nơi đã bị sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014, gây cháy nổ, sơ tán và gián đoạn hàng không.

Thống đốc vùng Volgograd của Liên bang Nga, ông Andrei Bocharov cho biết một kho dầu ở Uryupinsk đã bị tấn công trong đêm. Cuộc tấn công gây ra hỏa hoạn, và cư dân các ngôi nhà lân cận đã được sơ tán tới nơi trú ẩn tạm thời. Không có thương vong được ghi nhận.

Theo ông Bocharov, cơ sở này bị hư hại do một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Hãng tin độc lập Astra đưa tin đòn đánh đã trúng kho AlfaOil trên phố Shtemenko, nơi theo dữ liệu công khai có 18 bồn chứa xăng và dầu diesel. Cơ sở này trước đó từng bị tấn công vào ngày 3/12.

Các thiết bị bay không người lái cũng đánh trúng Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky (PAO Slavneft-YANOS) tại Yaroslavl, theo các kênh Telegram địa phương. Cuộc tấn công xảy ra chỉ hai ngày sau một đòn đánh trước đó nhằm vào cơ sở này. Kế hoạch khẩn cấp “Carpet” đã được kích hoạt tại Sân bay Yaroslavl, khiến sân bay tạm thời đóng cửa đối với mọi chuyến bay.

Nhà máy lọc dầu Novo-Yaroslavsky là một trong những cơ sở lớn nhất miền trung Liên bang Nga, với công suất chế biến hàng năm 15 triệu tấn. Nhà máy thuộc sở hữu của Slavneft, trong đó cổ phần gần như được kiểm soát ngang nhau bởi Rosneft và Gazprom.

Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái khác đã đánh trúng huyện Seversky thuộc khu vực Krasnodar Krai của Liên bang Nga, bao gồm làng Afipsky, nơi đặt nhà máy lọc dầu Afipsky với công suất 9,1 triệu tấn mỗi năm; cơ sở này trước đó từng bị tấn công vào ngày 29/11.

Theo lực lượng đặc nhiệm khu vực, mảnh vỡ rơi xuống đã gây cháy một ngôi nhà dân, làm vỡ cửa sổ của bốn ngôi nhà khác, phá hỏng một công trình phụ và làm đổ đường dây điện, khiến ngôi làng bị mất điện.

Một đòn tấn công riêng biệt bằng thiết bị bay không người lái cũng gây cháy tại một kho dầu ở Crimea bị sáp nhập, theo kênh giám sát Krymsky Veter, dẫn nguồn ảnh vệ tinh. Cơ sở này nằm tại làng Bitumne gần Simferopol.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã bắn hạ 141 thiết bị bay không người lái trong đêm, với số lượng lớn nhất được ghi nhận tại các vùng Bryansk (35 chiếc), Crimea (32 chiếc), Krasnodar Krai (22 chiếc), Tula (15 chiếc) và Kaluga (13 chiếc).

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận việc phá hủy nhà máy lọc dầu Afipsky, kho dầu tại Uryupinsk và một số cơ sở quân sự của Liên bang Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

“Các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công các cơ sở của nhà máy lọc dầu Afipsky tại Lãnh thổ Krasnodar của Liên bang Nga. Các vụ nổ và một đám cháy quy mô lớn đã được ghi nhận tại mục tiêu. Mức độ thiệt hại đang được làm rõ”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Các vụ nổ và hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại kho dầu ở Uryupinsk.

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine còn đánh trúng trạm tác chiến điện tử Volna-2, hai sở chỉ huy của các đơn vị thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không 76 của Liên bang Nga, một trạm tác chiến điện tử khác và trạm radar Ginger tại các khu vực bị chiếm đóng của vùng Donetsk. Tại vùng Zaporizhzhia bị chiếm đóng, một hệ thống phòng không Tor-M2 và phòng thí nghiệm của Liên bang Nga về các hệ thống không người lái đã bị tấn công.

Tại Crimea, lực lượng Ukraine đánh trúng hai kho nhiên liệu và đạn dược, một trạm radar Kasta-2E2 và một radar 96L6E - thành phần đắt tiền của các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Liên bang Nga. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Kyiv đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga kể từ tháng 7, cho rằng việc làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và sản xuất nhiên liệu sẽ trực tiếp làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Điện Kremlin.

Rạng sáng 12/12, các thiết bị bay không người lái đã đánh trúng thành phố Yaroslavl, gây ra một đám cháy lớn tại một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất miền trung Liên bang Nga. Người dân cho biết họ nghe thấy khoảng bảy vụ nổ trước khi nhìn thấy ánh sáng chói và khói dày bốc lên từ nhà máy lọc dầu Yaroslavnefteorgsintez. Các đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy ngọn lửa lớn lan rộng khắp cơ sở.

Nhà máy lọc dầu này, thuộc Slavneft và nằm trong nhóm năm nhà máy chế biến dầu hàng đầu của Liên bang Nga, nhiều khả năng đã bị trúng đòn, theo các nhóm giám sát, dù nhà chức trách Liên bang Nga chưa xác nhận thiệt hại.

Cuộc tấn công đó diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Ukraine tiến hành đợt tấn công phối hợp bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất và trên phạm vi rộng nhất kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. Ngày 11/12, lực lượng Ukraine đã phóng gần 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình, đánh trúng các mục tiêu trên khắp miền Tây và miền Trung Liên bang Nga, nơi xa nhất lên tới gần 2.000 km.

Chiến dịch của Ukraine tập trung vào năm cơ sở năng lượng lớn, tất cả đều bốc cháy sau khi bị tấn công. Bốn sân bay quân sự của Liên bang Nga cũng là mục tiêu.

Khoảng một phần năm số thiết bị bay không người lái bay về phía Moskva, lượn trên bầu trời thủ đô Liên bang Nga trong nhiều giờ, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo trú ẩn công khai hiếm hoi và đóng cửa toàn bộ bốn sân bay của thành phố, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Một trong những đòn tấn công đáng chú ý nhất xảy ra ở rất xa tiền tuyến, khi các thiết bị bay không người lái tầm xa Lyutiy đánh trúng một giàn khoan dầu ngoài khơi do Lukoil vận hành tại Biển Caspi - cách các điểm phóng tiềm năng của Ukraine khoảng 1.500 km - khiến cơ sở này bốc cháy và phải ngừng sản xuất. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Ukraine tại khu vực Caspi. Không có thương vong được ghi nhận.